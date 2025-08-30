FOTO Ovo nije IT firma nego novi dječji vrtić u Svetoj Klari. U modernu zgradu stiže 240 djece

Novi dječji vrtić Sveta Klara dobio je uporabnu dozvolu i početkom nove pedagoške godine otvara svoja vrata djeci, javljaju iz Grada Zagreba. Smješten je u naselju s oko 11.000 stanovnika i 14. je po redu vrtić koji je realizirala ova gradska uprava.

Foto: Grad Zagreb





- Otvaranje vrtića Sveta Klara predstavlja važan korak u sustavnom povećanju kapaciteta predškolskih ustanova u našem gradu. Projekt je bio u planu kapitalnih ulaganja još 2015. godine, najavljuje se sigurno dvadesetak godina, a sada je napokon realiziran - istaknuo je gradonačelnik Tomislav Tomašević, napomenuvši kako će se zahvaljujući ovom i projektima u Remetincu, Podbrežju, Odri i Lučkom, u četvrti Novi Zagreb - Zapad kapaciteti gradskih vrtića povećati za oko 700 djece, odnosno 38 novih odgojnih skupina.

Foto: Grad Zagreb

Foto: Grad Zagreb





Dječji vrtić Sveta Klara prostire se na površini od oko 2.700 m² kapaciteta za 240 djece za 12 skupina – sedam jasličkih i pet vrtićkih. Objekt je tlocrtno dijelom kružnog, a dijelom pravokutnog oblika, s centralnim atrijem. Građevina je oblikovana kao dvije preklopljene zavijene trake, jedna u prizemlju, druga na prvom katu, koje zatvaraju atrij i čine modernu i funkcionalnu cjelinu prilagođenu potrebama djece.

Foto: Grad Zagreb





Ukupna vrijednost radova i opremanja vrtića iznosi 8,8 milijuna eura bez PDV-a. Od toga je 6,5 milijuna eura osigurano iz gradskog proračuna, a 2,3 milijuna eura sufinancirano je iz EU fondova putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Do sada je ova gradska uprava u dječje vrtiće uložila više od 75 milijuna eura. Do 2027. godine Zagreb će imati ukupno 28 novih vrtića, čime će se značajno poboljšati dostupnost i kvaliteta vrtićke skrbi u svim dijelovima grada.