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FOTO Ovo su 62 nova električna autobusa koja je nabavio ZET, pustili u rad i novu punionicu

Piše Helena Tkalčević,
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FOTO Ovo su 62 nova električna autobusa koja je nabavio ZET, pustili u rad i novu punionicu
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Zagreb: Tomislav Tomašević predstavio nova 62 električna autobusa | Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Uz 62 nova električna autobusa, Grad Zagreb dobio je i 67 dvostrukih punjača, odnosno 134 mjesta za punjenje. Ukupna vrijednost oba projekta iznosi 66,6 milijuna eura

Ovo je povijesni dan za ZET i povijesni dan za Zagreb. Ovo je najveći iskorak u elektrifikaciji javnog prijevoza u Zagrebu, rekao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević predstavljajući u Podsusedu novu flotu niskopodnih električnih autobusa ZET-a i pustivši u rad novu punionicu za električna vozila ZET-a. Tako će se 62 nova električna autobusa naći u prometu već od sljedećeg tjedna kad počinje školska godina. 

- U najgušćem voznom redu, koji počinje s početkom školske godine, svakodnevno je u prometu oko 300 autobusa. To znači da je ovim potezom elektrificirana petina cjelokupne autobusne flote ZET-a, što je doista velik iskorak - dodao je Tomašević. 

Zagreb: Tomislav Tomašević predstavio nova 62 električna autobusa
Zagreb: Tomislav Tomašević predstavio nova 62 električna autobusa | Foto: Marko Seper/PIXSELL

Riječ je, kako je pojasnio, o dva projekta. Jedan projekt odnosi se na novu punionicu za električne autobuse ZET-a financirana kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO), u suradnji s Ministarstvom gospodarstva te Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. 

Opremljena je sa 67 dvostrukih punjača, odnosno 134 mjesta za punjenje, čime osigurava uvjete za rad nove flote i njezino buduće širenje. U sklopu projekta izgrađena je elektroenergetska i upravljačka infrastruktura, položen je 41 kilometar kabela te uređeno 8.500 m2 terena. Vrijednost izgradnje punionice iznosi više od 9,8 milijuna eura s PDV-a od čega je 2 milijuna eura iz proračuna Grada Zagreba. 

Novu flotu električnih autobusa ZET-a čini 30 standardnih, 26 zglobnih i šest midi autobusa, a ukupna vrijednost nabave iznosi gotovo 56,8 milijuna eura. Od toga je 45,4 milijuna eura osigurano iz fondova EU kroz NPOO u suradnji s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture, dok je 11,4 milijuna eura osigurano iz proračuna Grada Zagreba.

Zagreb: Tomislav Tomašević predstavio nova 62 električna autobusa
Zagreb: Tomislav Tomašević predstavio nova 62 električna autobusa | Foto: Marko Seper/PIXSELL

- Nastavit ćemo elektrificirati autobusnu flotu ZET-a. Za to neće biti dovoljna samo lokacija u Podsusedu, nego će biti potrebne još dvije lokacije u Zagrebu za punjenje tako velikog broja autobusa. Radimo dugoročno i cilj nam je da u sljedećih sedam do osam godina cjelokupni vozni park ZET-a bude elektrificiran - rekao je Tomašević. 

Novi autobusi su prilagođeni ljudima smanjene pokretljivosti te opremljeni klimatizacijom, suvremenim sigurnosnim sustavima, videonadzorom, USB priključcima, kao i sustavima za brojanje putnika. 
Predviđeni doseg s jednim punjenjem je oko 400 kilometara, što znači da bi s jednim punjenjem trebali moći odraditi cijeli radni dan. 
 

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