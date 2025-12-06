Obavijesti

UHITILI SU GA

FOTO 'Pao' diler iz Metkovića! Imao je 79 grama kokaina...

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
1
Foto: PU dubrovačko-neretvanska

Policije je istragom utvrdila da je kokain nabavljao pa prepakiravao u manje količine i prodavao konzumentima na području doline Neretve

Policija je kod 38-godišnjeg muškarca u Metkoviću pronašla 79 grama kokaina, digitalnu vagu s tragovima droge, vrećice za pakiranje, mobitel i 780 eura gotovine. Tijekom pretrage njegova doma pronađena je i manja količina hašiša za osobnu upotrebu, zbog čega je dodatno prekršajno kažnjen prema Zakonu o suzbijanju zlouporabe droga.

Foto: PU dubrovačko-neretvanska

Istragom je utvrđeno da je kokain nabavljao, prepakiravao u manje količine i prodavao konzumentima na području doline Neretve.

GLASNOGOVORNIK POLICIJE: 'Droga Galaxy veliki je problem među Romima. Kao i oružje. Ali odumemo ga, a opet ga ima'
'Droga Galaxy veliki je problem među Romima. Kao i oružje. Ali odumemo ga, a opet ga ima'



- Muškarac je 5. prosinca uhićen zbog sumnje da je prodavao drogu, a nakon kriminalističkog istraživanja predan je u pritvor Policijske postaje Metković uz kaznenu prijavu - priopćili su iz policije
 

