DROGA

Glasnogovornik policije: Galaxy je problem u romskim naseljima

Mursko Središće: Muškarac iz vatrenog oružja pucao u dvije žene, očevid je u tijeku | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

On se trebao danas ujutro javiti na odsluženje kazne u Zagrebu, ali eto. Problem je u svim romskim naseljima što jednostavno oružja ima, rekao je glasnogovornik PU međimurske Radovan Gačal

Policija i dalje traži Josipa Oršuša koji je ubio sestru partnerice, a nju teško ranio u Murskom Središću. Na pitanja o stravičnom ubojstvu odgovarao je za RTL Danas Radovan Gačal, glasnogovornik PU međimurske.

 - Kontaktirali smo i mađarske kolege, to je jedna uobičajena procedura. Slovenske kolege su nam tu od iznimne pomoći, oni su jutros pronašli vozilo kojim se počinitelj udaljio s mjesta događaja. S njima smo u konstantnom kontaktu u provođenju svih mjera. Naravno, provodimo mjere i u nadležnosti sa Županijskim državnim odvjetništvom u Varaždinu. Evo, vidite da su policijski službenici prisutni i ovdje - odgovorio je na pitanje je li policija obavijestila i kolege iz Mađarske jer je možda tamo pobjegao.

 - Određeni tragovi su pronađeni u vozilu, ali u vozilu, nažalost, nije pronađeno oružje, to mogu potvrditi. Ali mi i dalje sa slovenskim kolegama razmjenjujemo sve konkretne informacije i tragamo za počiniteljem - rekao je Gačal.

 - On se trebao danas ujutro javiti na odsluženje kazne u Zagrebu, ali eto. Problem je u svim romskim naseljima što jednostavno oružja ima. Ja ovim putem apeliram na kompletnu romsku zajednicu da nam pomognu i da nam daju konkretne informacije gdje se oružje nalazi. Mi smo praktički svakodnevno prisutni u romskim naseljima, provodimo akciju „Manje oružja, manje tragedija“. Ovaj tjedan smo u romskom naselju Piškorovec oduzeli jednu automatsku pušku i jednu poluautomatsku pušku. Ali, nažalost, kako mi oduzmemo to oružje, njega ponovno ima - odgovorio je na pitanje kako je moguće da je Oršuš na slobodi, a ima 35 kaznenih prijava. 

Ponovio je da je droga veliki problem među Romima.

 - Tako je, radi se o Galaxyju, sintetskom kanabinoidu. To smo već prije nekoliko godina primijetili da je to javnozdravstveni problem u romskim naseljima i intenzivno provodimo preventivne i represivne akcije u tom dijelu. Vidjeli ste da su i djeca s nama komunicirala, prepoznali su da smo bili u osnovnoj školi u Murskom Središću i provodili smo preventivne projekte. Ali, nažalost, to je situacija koju moramo provoditi i dalje u romskim naseljima jer se Galaxy uvukao u romska naselja i potencijalno i on može biti uzročnik takvih kaznenih djela, kao što je ovo - rekao je.

