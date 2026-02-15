FOTO 'Pao' diler u Kerestincu, kod sebe je imao 36 kg droge!

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 43-godišnjakom zbog sumnje u neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.

Prema priopćenju Policijske uprave zagrebačke, osumnjičeni je, protivno Zakonu o suzbijanju zlouporabe droga, nabavio veće količine kokaina i konoplje te ih skrivao, vagao i prepakiravao u stanu na području Kerestinca. Pripremljenu drogu potom je preprodavao na nezakonitom tržištu.

Do policijske akcije došlo je u petak, 13. veljače, kada su službenici u večernjim satima zaustavili osobni automobil kojim je upravljao 43-godišnjak. Tijekom kontrole vozač je dragovoljno predao 1,8 grama kokaina pakiranog u četiri plastične vrećice.

Sumnja policije da ovo nije bila sva droga koju je muškarac posjedovao potvrdila se pretragom stana i drugih prostora koje koristi. Ustanovljeno je da je skrivao ukupno 239,62 grama kokaina, 36,6 kilograma konoplje te digitalnu vagu s tragovima droge.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku, dok je kaznena prijava podnesena nadležnom državnom odvjetništvu.