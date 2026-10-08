FOTO Pas Thor zapeo je u liftu. Spasili ga vatrogasci: Čula sam ga kako se guši i zapomaže

Negdje se lift zaglavio između drugog i trećeg kata. Čula sam ga jedno kratko vrijeme da se davi, da šapicama pokušava izvadit se. Jednostavno, nismo mogli doći do njega. To je teretni lift i jako se teško vrata otvaraju, prepričala je vlasnica psa Anja Ivačić čiji je pas zapeo u liftu za RTL.

Odmah je pozvala vatrogasce, koji su stigli nevjerojatnom brzinom.

Foto: JVP Zagreb

- Po dojavi čuli smo da životinja zapomaže. Prilikom dolaska nismo čuli ništa, normalno odmah očekujete da nije dobro jer se životinja ne čuje, ali kad smo vidjeli kroz vrata lifta, kad smo ih malo otvorili, da je pas dobro odmah je lakše. Stres padne - priznaje vatrogasac Javne vatrogasne postaje Grada Zagreba Marko Jaić.

Foto: JVP Zagreb

Srećom je pseća ogrlica u navlačenju popustila pa je Tor uspio dočekati živ svoje spasitelje. Takve su intervencije, kažu, izrazito opasne.

- Hvala im do neba. To sam im rekla i uživo, stvarno. Toliko promptni, stručni, divni, empatični - istaknula je vlasnica psa.

U dramatičnim trenucima su je bodrili i smirivali: "Samo nam je sad bitno da slučajno vrata ne pobjegnu, moramo držat vrata da ga vrata ne, ali sve bude u redu. Nemojte se sekirat".