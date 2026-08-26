FOTO Petry se pojavio nakon skandala i ostavke u HDZ-u: Bio na misi, držao i ruku na srcu

U Gospiću je jučer svečano obilježena 35. obljetnica prvog postrojavanja 118. brigade Hrvatske vojske, uz okupljanje nekadašnjih pripadnika brigade, obitelji hrvatskih branitelja te brojnih izaslanstava i gostiju.

Obilježavanje je započelo svetom misom za poginule, nestale i umrle hrvatske branitelje u Katedrali Navještenja Blažene Djevice Marije. Misno slavlje predvodio je vlč. Stjepan Zeba.

Među brojnim gostima i izaslanicima bio je i ličko-senjski župan Ernest Petry gdje je snimljen s rukom na srcu. Uz to, dobio je i plaketu.

Foto: Ličko-senjska županija

Foto: Ličko-senjska županija

Ovo je njegovo prvo javno pojavljivanje otkako je uzburkao javnost nakon fotografija i snimki na kojima ljubi Anu Obućinu, inače zaposlenu u ustanovi Ličko-senjske županije. Nakon toga, podnio je ostavku na mjestu šefa HDZ-a Ličko-senjske županije.

Ernest Petry se nakon najnovijeg skandala ipak nije mogao spasiti. No ostala mu je funkcija župana. Dok se u javnosti danima govori o rješavanju problema s oko 37 tisuća tona opasnog otpada na području Gospića, Petry je vrijeme proveo u izlasku.

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U HDZ-u su njegov izlazak navodno ocijenili neprimjerenim, osobito zbog trenutka u kojemu se dogodio. Petry je objasnio da je djevojku poljubio za rođendan. Bivši lički župan posljednjih je godina povremeno privlačio pozornost i zbog događaja koji nisu izravno povezani s njegovom političkom funkcijom.

Gradonačelnik Gospića i nekadašnji HDZ-ovac Darko Milinović ocijenio je da Petryjevo ponašanje zadire u privatne odnose, ali da javna funkcija zahtijeva odgovornost i primjereno ponašanje.

Foto: Čitatelj 24sata

- Na njegovu mjestu ja bih podnio ostavku - rekao je Milinović te dodao kako je i sam zbog znatno manjih stvari bio izbačen iz HDZ-a.

Petryja nisu izbacili iz HDZ-a, barem ne zasad, ali bivši župan je poslušao Milinovića i dao ostavku na mjesto predsjednika HDZ-a Ličko-senjske županije.