NAPRAVILA KAOS

Mlada, pijana i bez vozačke razbila auto kod Velike Gorice!

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: 1 min
Foto: PU zagrebačka

Policija ju je uhitila i odvela na nadležni prekršajni sud uz prijedlog kazne od 2.370 eura. Ipak, sudac je 23-godišnjakinji izrekao blažu novčanu kaznu u iznosu od 1.850 eura

Admiral

Pijana 23-godišnja vozačica bez vozačke dozvole izazvala je prometnu nesreću prošle subote oko 10:45 sati u Novom Čiču, a sud joj je na kraju odredio manju kaznu od one koju je tražila policija. Zagrebačka policija priopćila je kako je mlada vozačica u Velikogoričkoj ulici automobilom zagrebačkih registracija pretjecala drugi automobil, iako je time izravno ugrožavala ostale sudionike u prometu.

Foto: PU zagrebačka

Umjesto povratka u desnu traku, ona je nastavila voziti lijevom stranom kolnika namijenjenom za vozila iz suprotnog smjera. Dolaskom do raskrižja s Brezovačkom ulicom, prednjim je dijelom udarila u stražnji kraj automobila kojim je upravljao 73-godišnjak dok je skretao ulijevo.

Snažan udarac odbacio je automobil starijeg vozača na meki teren, gdje se on nakon naleta na betonski stup konačno zaustavio. Istovremeno, vozilo 23-godišnjakinje odletjelo je udesno, porušilo prometne znakove i stalo na travnjaku. U sudaru nitko nije stradao, ali je nastala znatna materijalna šteta.

Foto: PU zagrebačka

Policajci su očevidom utvrdili da je djevojka vozila s 1,11 promila alkohola u krvi, bez položenog vozačkog ispita i bez vezanog sigurnosnog pojasa. Policija ju je uhitila i odvela na nadležni prekršajni sud uz prijedlog kazne od 2.370 eura.

Ipak, sudac je okrivljenici izrekao blažu novčanu kaznu u iznosu od 1.850 eura.

