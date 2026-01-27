Obavijesti

NESREĆA U ZAGREBU

'Pokosio' pješakinju u Zagrebu pa pobjegao! Traže se svjedoci

Piše Iva Tomas,
'Pokosio' pješakinju u Zagrebu pa pobjegao! Traže se svjedoci
Zagreb: Obustavljen promet u Maksimirskoj zbog sudara tramvaja i automobila | Foto: ILUSTRACIJA/Neva Zganec/PIXSELL

Kako bi se utvrdile točne okolnosti prometne nesreće pozivamo svjedoke da se jave na broj telefona 01/6333-470 ili 192 - pišu iz PU zagrebačke

Pješakinja je ozlijeđena nakon što je na nju naletio zasad nepoznat automobil u Zagrebu u Gruškoj ulici u ponedjeljak oko 19.20 sati. Pretpostavlja se da se radi o autu Volkswagen Caddy ili sličnom dostavnom vozilu žute boje, piše zagrebačka policija.

Vozač je pobjegao s mjesta nesreće nakon što je 'pokosio' ženu na pješačkom prijelazu. Policija sada traži svjedoke ove nesreće.

- Kako bi se utvrdile točne okolnosti prometne nesreće pozivamo svjedoke da se jave na broj telefona 01/6333-470 ili 192 - pišu iz PU zagrebačke.

