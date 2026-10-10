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zaplijenili 180 pirotehničkih sredstava

FOTO Pirotehniku skrivali čak i u gipsu! Nakon derbija Hajduka i Dinama priveli 44 navijača

Piše Ivan Jukić,
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FOTO Pirotehniku skrivali čak i u gipsu! Nakon derbija Hajduka i Dinama priveli 44 navijača
Foto: MUP RH
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Nakon uzbudljivog derbija između Hajduka i Dinama, policija je privela 44 navijača zbog pokušaja unosa pirotehnike, koja je pronađena skrivena čak i u gipsu.

Hajduk je slavio u prvom ovosezonskom derbiju protiv Dinama na Poljudu, a utakmicu su obilježile pune tribine i pojačane sigurnosne mjere. No, pozornost je privukao i policijski izvještaj nakon susreta, prema kojem su privedena 44 navijača, a zaplijenjeno je čak 180 pirotehničkih sredstava.

Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, među privedenima je bilo 15 domaćih i 29 gostujućih navijača.

Posebno je iznenadio način na koji su pojedinci pokušali unijeti zabranjenu pirotehniku na stadion. Policija je, naime, pronašla pirotehnička sredstva čak i skrivena u gipsu.

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Splitsko-dalmatinska policija ranije je utakmicu proglasila susretom visokog rizika te najavila pojačane sigurnosne mjere i posebnu regulaciju prometa u Splitu.

Završno policijsko priopćenje očekuje se nakon što budu dovršene sve potrebne radnje.

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