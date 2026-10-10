FOTO Pirotehniku skrivali čak i u gipsu! Nakon derbija Hajduka i Dinama priveli 44 navijača

Hajduk je slavio u prvom ovosezonskom derbiju protiv Dinama na Poljudu, a utakmicu su obilježile pune tribine i pojačane sigurnosne mjere. No, pozornost je privukao i policijski izvještaj nakon susreta, prema kojem su privedena 44 navijača, a zaplijenjeno je čak 180 pirotehničkih sredstava.

Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, među privedenima je bilo 15 domaćih i 29 gostujućih navijača.

⚽️6⚽️Završila utakmica @hajduk & @gnkdinamo ▶️Privedena 44 navijača ( 15 domaćih i 29 gostujućih) ▶️Oduzeto 180 različitih pirotehničkih sredstava, skrivena pirotehnika pronađena u gipsu ▶️Završno priopćenje slijedi po dovršetku svih radnji✅ https://t.co/bcxBBR5hqG — MUP-RH (@mup_rh) October 10, 2026

Posebno je iznenadio način na koji su pojedinci pokušali unijeti zabranjenu pirotehniku na stadion. Policija je, naime, pronašla pirotehnička sredstva čak i skrivena u gipsu.

Splitsko-dalmatinska policija ranije je utakmicu proglasila susretom visokog rizika te najavila pojačane sigurnosne mjere i posebnu regulaciju prometa u Splitu.

Završno policijsko priopćenje očekuje se nakon što budu dovršene sve potrebne radnje.