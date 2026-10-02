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EVO ŠTO JE REKAO

FOTO Plenković podržao HDZ-ovu kandidatkinju u Mostaru

Piše HINA,
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FOTO Plenković podržao HDZ-ovu kandidatkinju u Mostaru
Foto: Vlada
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Andrej Plenković je na završnom predizbornom skupu u Mostaru naglasio važnost legitimnog predstavljanja Hrvata u BiH, ističući podršku HDZ-a kandidatkinji Darijani Filipović koja se bori za mjesto u kolektivnom predsjedništvu.

Hrvatski premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković izjavio je u petak, dva dana uoči izbora u BiH, da bi pobjeda kandidatkinje HDZ-a BiH Darijane Filipović bio početak legitimnog predstavljanja Hrvata u kolektivnom predsjedništvu susjedne države.

Plenković je u Mostaru bio na završnom predizbornom skupu HDZ-a i koalicijskih partnera na kojemu je podržao kandidate sestrinske stranke predvođene Darijanom Filipović.

"Podrška HDZ-a Republike Hrvatske, a govorim sada i u svojstvu predsjednika vlade, već je pokazana i dokazana i bit će takva i u budućnosti, a nadam se i s legitimnom članicom predsjedništva BiH, koja istinski predstavlja Hrvate u BiH", rekao je Plenković novinarima.

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"Vrijeme je za legitimno predstavljanje i u predsjedništvu i naravno ravnopravnost u svim drugim institucijama, jer samo je ravnopravnost temelj povjerenja", dodao je.

U utrci za hrvatskog člana državnog predsjedništva BiH su tri kandidata. Uz Darijanu Filipović, natječu se Zdenko Lučić kojeg podupire pet hrvatskih oporbenih stranaka i Slaven Kovačević, kandidat Demokratske fronte Željka Komšića.

Komšić je u četiri navrata biran za hrvatskog člana dominantno glasovima bošnjačkih birača. Godinama se predstavnici službenog Zagreba zbog toga nisu službeno susretali s Komšićem. 

Darijana Filipović je izjavila da Hrvati u BiH nastavajlju inzistirati na jednakopravnosti. "U nedjelju je prilika za jedinstvo hrvatskog naroda. U nedjelju je prilika za velike stvari za BiH", rekla je Filipović. 

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Opći izbori u BiH održavaju se u nedjelju, a u subotu ujutro počinje izborna šutnja i traje do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju u 19 sati. 

Na izborima se biraju članovi kolektivnog predsjedništva države, zastupnici u Zastupničkom domu parlamentarne skupštine BiH, entitetski parlamenti te predsjednik i dopredsjednici Republike Srpske kao i skupštine deset županija u Federaciji BiH. 

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