FOTO Plenković podržao HDZ-ovu kandidatkinju u Mostaru

Hrvatski premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković izjavio je u petak, dva dana uoči izbora u BiH, da bi pobjeda kandidatkinje HDZ-a BiH Darijane Filipović bio početak legitimnog predstavljanja Hrvata u kolektivnom predsjedništvu susjedne države.

Plenković je u Mostaru bio na završnom predizbornom skupu HDZ-a i koalicijskih partnera na kojemu je podržao kandidate sestrinske stranke predvođene Darijanom Filipović.

"Podrška HDZ-a Republike Hrvatske, a govorim sada i u svojstvu predsjednika vlade, već je pokazana i dokazana i bit će takva i u budućnosti, a nadam se i s legitimnom članicom predsjedništva BiH, koja istinski predstavlja Hrvate u BiH", rekao je Plenković novinarima.

"Vrijeme je za legitimno predstavljanje i u predsjedništvu i naravno ravnopravnost u svim drugim institucijama, jer samo je ravnopravnost temelj povjerenja", dodao je.

Drago mi je u Mostaru sastati se s predsjedateljicom @Vijeceministara @KristoBorjana. U proteklim godinama vodili smo izvrsnu suradnju usmjerenu na jačanje dobrosusjedskih odnosa Hrvatske i Bosne i Hercegovine, unaprjeđenje suradnje u gospodarstvu i svim resorima, kao i u potpori… pic.twitter.com/YUPa8BaCOh — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) October 2, 2026

U utrci za hrvatskog člana državnog predsjedništva BiH su tri kandidata. Uz Darijanu Filipović, natječu se Zdenko Lučić kojeg podupire pet hrvatskih oporbenih stranaka i Slaven Kovačević, kandidat Demokratske fronte Željka Komšića.

Komšić je u četiri navrata biran za hrvatskog člana dominantno glasovima bošnjačkih birača. Godinama se predstavnici službenog Zagreba zbog toga nisu službeno susretali s Komšićem.

Darijana Filipović je izjavila da Hrvati u BiH nastavajlju inzistirati na jednakopravnosti. "U nedjelju je prilika za jedinstvo hrvatskog naroda. U nedjelju je prilika za velike stvari za BiH", rekla je Filipović.

Opći izbori u BiH održavaju se u nedjelju, a u subotu ujutro počinje izborna šutnja i traje do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju u 19 sati.

Na izborima se biraju članovi kolektivnog predsjedništva države, zastupnici u Zastupničkom domu parlamentarne skupštine BiH, entitetski parlamenti te predsjednik i dopredsjednici Republike Srpske kao i skupštine deset županija u Federaciji BiH.