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ODGOVORIO PLENKOVIĆU

VUČIĆ OPET LUPETA 'Pratimo sa strahom nacizam u Hrvatskoj. Nadam se da će ga prevladati'

Piše 24sata,
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VUČIĆ OPET LUPETA 'Pratimo sa strahom nacizam u Hrvatskoj. Nadam se da će ga prevladati'
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao na sastanak u Dubrovnik | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Bivši srpski predsjednik Aleksandar Vučić osudio je rast nacizma u Hrvatskoj, ističući zabrinutost zbog događanja u regiji i pritisaka na političke protivnike. Njegove izjave dolaze usred nervoze među političkim vođama u susjedstvu.

Nervozni su. Nervozan je Zvicer, Đukanović, Plenković, nervozan je Kurti. I razumijem ih, računali su da su završili posao, a onda odjednom izgleda da to baš i nije slučaj, odnosno da nisu sasvim završili. I oni će nastaviti sa svim mogućim pritiscima, poručio je u petak bivši srpski predsjednik i nositelj liste 'Ujedinjena Srbija' Aleksandar Vučić.

Istaknuo je da Srbija s pozornošću i zabrinutošću prati događanja u regiji. Prema njegovim riječima u okruženju vlada velika nervoza te da pojedinci pružaju podršku Studentskoj listi, prenosi Telegraf.rs.

- Kako čujemo, organizirali su i posebne avione koji bi trebali sletjeti na teritorij druge susjedne države, Sjeverne Makedonije, kako bi što više Albanaca koji nikada nisu glasali na ovim izborima moglo izravno ili neizravno pružiti podršku Studentskoj listi - smatra Vučić.

UZ to, smatra da je naziv 'Studentska lista' neprimjeren jer je riječ o najstarijoj listi od svih 15 predanih do sada. "Oni su 1750 godina stariji od naše liste. Njihovi kandidati imaju 1750 godina više nego naših 250 kandidata".

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Prokomentirao je i izjavu hrvatskog premijera Andreja Plenkovića koji smatra da Hrvatska  pažljivo prati proces naoružavanja Srbije nazivajući ga šopingmanijom

- Mi imamo proizvođačku maniju, ali nema nacimaniju. Ta nacimanija najprisutnija je u Hrvatskoj, nažalost, i mi to moramo pratiti s velikom pozornošću. Kod nas se događaju stvari i mi s velikom pažnjom, ogromnim oprezom i strahom pratimo rast nacizma, nacističke ideologije, nacističkih simbola, najodvratnijih nacističkih simbola iz Drugog svjetskog rata.

- Nadam se da će naši susjedi to moći prevladati i da će razumjeti da povratak u nacističku prošlost nije nešto čime bi se trebali hvaliti, nešto na što bi trebali biti ponosni.

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Komentari 43
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