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FOTO Plenkovićeva supruga u Parizu nosi brend kojeg nose i princeze: Evo cijene haljine...

Piše Luka Safundžić,
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FOTO Plenkovićeva supruga u Parizu nosi brend kojeg nose i princeze: Evo cijene haljine...
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Foto: x/andrej plenković
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Riječ je o haljini britanske dizajnerice Emilije Wickstead, točnije modelu Kissa u nijansi Ballet Pink....

U Francuskoj se održava najveći vojni mimohod od završetka Drugog svjetskog rata. Pariz je domaćin za brojnu svjetsku političku silu među kojom je bio premijer Andrej Plenković u pratnji supruge Ana Maslać Plenković

POGLEDAJTE GALERIJU:

Annual Bastille Day celebrations in Paris Annual Bastille Day celebrations in Paris 1116473393
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Foto: Tom Nicholson

Francuski predsjednik Emmanuel Macron je na mimohodu na Champs-Élyséesu pozvao oko 30 vođa zemalja okupljenih u takozvanu Koaliciju voljnih, skupinu zapadnih zemalja koje podupiru Ukrajinu.

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Što se tiče odjevnih kombinacija Andrej i Ana su se odlučili za sofisticirani stil, a Maslać Plenković je posebno plijenila pažnju svojim modnim “zgoditkom”.

Naime, odjenula je jednostavnu, svijetloružičastu midi haljinu bez rukava, uskog kroja, s visokim okruglim izrezom i naglašenim strukom, a cijelu kombinaciju je upotpunila crnim sunčanim naočalama, diskretnim naušnicama.

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Riječ je, kako javlja Zagreb.info,  o haljini britanske dizajnerice Emilije Wickstead, točnije modelu Kissa u nijansi Ballet Pink čija je početna cijena iznosila 2.175 eura dok je na sniženju dostupna za 1.087 eura. Prije nekoliko dana i Kate Middleton zablistala je u maslinastozelenoj haljini gore spomenute dizajnerice prisustvujući finalu Wimbledona.

Osim premijera Plenkovića i njegove supruge Hrvatsku predstavljaju pripadnici hrvatske specijalne policije s kojima se premijer Plenković susreo u ponedjeljak, a za koje je rekao da su "pripremljeni i vjerujem da će i oni i hrvatska javnost biti ponosni na njihovo sutrašnje sudjelovanje".

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