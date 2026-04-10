NOVI EU SUSTAV KONTROLE Na granici su kilometarske kolone, 'zagužvalo' i u zračnim lukama

Kilometarske kolone od jutra se stvaraju na hrvatskim graničnim prijelazima sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom. Počela je potpuna primjena ovog europskog Sustava ulaska/izlaska (EES). S tim se 'poklopio' i produženi vikend i očekivanim pojačanim prometom. Zbog tih kontrola na svim ulazima i izlazima iz šengenskog prostora, koje su detaljnije, u koloni se čeka i po nekoliko sati.

Prema podacima Hrvatskog autokluba, na graničnom prijelazu Županja (Orašje) na ulazu u Hrvatsku osobna vozila čekaju do 30 minuta, dok se teretna zadržavaju oko sat vremena. Na izlazu nema čekanja za osobna vozila, a teretna se zadržavaju oko sat i pol.

Na prijelazu Maljevac (Velika Kladuša) na ulazu se za osobna vozila čeka oko sat vremena. Slična situacija bilježi se i na prijelazu Hrvatska Dubica (Bosanska Dubica), gdje osobna vozila na ulazu čekaju oko sat vremena, dok za ostale kategorije i smjerove nema zabilježenih zadržavanja.

Na prijelazu Hrvatska Kostajnica (Bosanska Kostajnica) osobna vozila na ulazu čekaju oko sat vremena, a na izlazu do 30 minuta. Za teretna vozila nema dostupnih podataka o čekanjima.

Na graničnom prijelazu Bajakovo (Batrovci) na ulazu se za osobna vozila čeka oko dva sata, a za teretna oko sat vremena. Na izlazu su čekanja kraća za osobna vozila, do 30 minuta, dok se teretna zadržavaju oko dva sata.

Na prijelazu Batina (Bezdan) osobna vozila na ulazu čekaju oko sat vremena, dok teretna vozila na izlazu čekaju oko tri sata.

Na prijelazima Ilok II (Neštin) i Principovac II zabilježena su kraća zadržavanja za osobna vozila na ulazu, do 30 minuta, dok na izlazu nema čekanja. Na prijelazu Principovac osobna vozila na ulazu čekaju oko sat vremena.

Zagreb: Započela je puna primjena Entry/Exit sustava (EES) u Zračnoj luci "dr. Franjo Tuđman" | Video: 24sata/pixsell

Gužve su i u zračnoj luci Franjo Tuđman u Zagrebu. Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova dr. sc. Davor Božinović obišao je graničnu policiju u Međunarodnoj zračnoj luci Zagreb „Franjo Tuđman“, gdje su mu predstavljeni ABC sustav granične kontrole i EES kiosk.

Što je EES?

Od petka, 10. travnja, države članice EU započinju s potpunom primjenom sustava ulaska i izlaska - EES (Entry/Exit System), čime završava njegovo postupno uvođenje i prelazi se na isključivo digitalno evidentiranje prelazaka vanjskih granica šengenskog prostora, izvijestio je MUP.

- Za građane Hrvatske i ostale državljane EU nema nikakvih promjena osim veće sigurnosti. Najveće novosti odnose se na putnike iz trećih zemalja - kazao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Umjesto dosadašnjeg pečatiranja putovnica, svi će se podaci evidentirati digitalno, uključujući putne isprave i biometrijske podatke. Time se omogućuje precizno praćenje dopuštenog boravka, otežava korištenje krivotvorenih dokumenta te automatski otkriva prekoračenje boravka. Uz to, države članice prvi put će razmjenjivati podatke o prelascima granice u stvarnom vremenu, što dodatno jača sigurnost, istaknuo je Božinović.

Prilikom prvog ulaska u Republiku Hrvatsku, odnosno u Europsku uniju, od državljana trećih zemalja prikupljat će se biometrijski podaci, otisci četiri prsta i fotografija lica, uz podatke iz putne isprave. Ti će se podaci pohraniti u sustav i koristiti prilikom svakog sljedećeg prelaska granice, dok će se pri idućim prelascima utvrđivanje dosjea obavljati usporedbom fotografije lica snimljene uživo s postojećim dosjeom u sustavu, što će povećati razinu sigurnosti.

Božinović je kazao da je Hrvatska već aktivno uključena u sustav s oko 3,7 milijuna evidentiranih putnika i približno 10 posto odbijenih ulazaka, što potvrđuje dosljednu provedbu šengenskih pravila. Iako se tijekom ljetne sezone mogu očekivati gužve zbog uzimanja biometrijskih podataka, granični prijelazi dodatno su opremljeni i organizirani kako bi se čekanja svela na minimum, poručio je Božinović.

Sustav se ne primjenjuje na državljane Europske unije, bez obzira na mjesto prebivališta. Hrvatski državljani, kao i ostali državljani država članica Europske unije, koji žive u susjednim zemljama ili bilo kojoj drugoj trećoj zemlji i dalje će prelaziti državnu granicu uz predočenje putne isprave ili osobne iskaznice, bez obveze davanja biometrijskih podataka u okviru ovog sustava.

Postupno uvođenje sustava započelo je 12. listopada 2025. čime je državama članicama omogućena prilagodba tehničkih sustava i procedura te obuka službenika, a od 10. travnja 2026. godine sustav se primjenjuje u punom opsegu u svim državama članicama, objavio je MUP.