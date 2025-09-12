Obavijesti

DALI IM 30 KOMADA

Objavljene prve fotke tenkova koje je Hrvatska dala Ukrajini. Nadogradili su ih zbog dronova

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Facebook/screenshot

Tenkovi se mogu pohvaliti naprednom elektronikom i višom razinom automatizacije od sovjetskog T-72M, koji je poslužio kao osnova za razvoj nekadašnjeg jugoslavenskog tenka koji je ratovao od Slovenije do Kuvajta

Poznato je da je Hrvatska prilikom sklapanja ugovora o kupovini njemačkih Leoparda 2A8, 30 M-84 donirala Ukrajini. Sada su ti tenkovi ušli u sastav ukrajinske 141. mehanizirane brigade koja se bori u Zaporiškoj regiji. Tenkovska jedinica, koja djeluje na raskrižju Donjecke i Zaporiške oblasti, može se pohvaliti naprednom elektronikom i višom razinom automatizacije od sovjetskog T-72M, koji je poslužio kao osnova za razvoj nekadašnjeg jugoslavenskog tenka koji je ratovao od Slovenije do Kuvajta.

Foto: Facebook/screenshot

Tenkisti su trup i kupolu prekrili elementima dinamičke zaštite Kontakt-1 i rešetkama protiv dronova, ali se ipak može prepoznati kao hrvatski tenk po karakterističnom nišanu strijelca na lijevoj strani kupole.

Riječ je o kombiniranom nišanu SCS-84 s dnevnim i noćnim infracrvenim promatračkim kanalom, koji djeluje kao dio digitalnog sustava za upravljanje vatrom.

Dogovor s Kijevom

Hrvatska je Ukrajini poslala 30 M-84 i 30 pješačkih borbenih vozila M-80. U zamjenu za staru opremu, vlada je trebala dobiti odštetu od Njemačke, koja bi se iskoristila za kupnju 50 tenkova Leopard 2A8. Zajedno s pripadajućim oružjem i rezervnim dijelovima, ova odšteta procijenjena je na 144,8 milijuna eura, što je trebalo djelomično pokriti narudžbe za novu opremu.

Foto: Wikimedia Commons

141. mehanizirana brigada (ukrajinski: 141-sha okrema mekhanizovana bryhada) je postrojba Kopnenih snaga Ukrajine, formirana 15. veljače 2023.

Brigada je bila dio osnivanja tri pješačke brigade, čime je Ukrajina dobila dodatnih 15.000 vojnika za jačanje svojih snaga tijekom protuofenzive 2023. godine.

