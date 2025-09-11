Obavijesti

News

Komentari 13
PORUKA EUROPE MOSKVI

Francuzi šalju Rafale u Poljsku, Nijemci jačaju 'svoje obveze': 'Nećemo popustiti zatrašivanju'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Francuzi šalju Rafale u Poljsku, Nijemci jačaju 'svoje obveze': 'Nećemo popustiti zatrašivanju'
Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS

Varšava je u utorak navečer i srijedu zabilježila 19 kršenja svog zračnog prostora ruskim dronovima. Rusija je odbacila odgovornost za incident.

Francuska je u četvrtak rekla da je odlučila mobilizirati tri borbena zrakoplova Rafale za zaštitu poljskog zračnog prostora kao i istočne Europe zajedno s NATO-om, nakon "ruskih upada dronova u Poljsku", dok je Njemačka kazala da će pojačati svoje obveze na istočnom krilu NATO-a.

"Ovo sam obećanje jučer dao poljskom premijeru Donaldu Tusku", objavio je francuski predsjednik Emmanuel Macron u četvrtak na X-u, dodajući da je razgovarao i s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom i britanskim premijerom Keirom Starmerom.

"Nećemo popustiti sve jačem zastrašivanju Rusije", poručio je.

RUSKI DRONOVI U POLJSKOJ Zelenski: Nitko na svijetu nema dovoljno projektila za obaranje svih različitih vrsta dronova...
Zelenski: Nitko na svijetu nema dovoljno projektila za obaranje svih različitih vrsta dronova...

I Njemačka će pojačati svoje obveze na istočnom krilu NATO-a nakon incidenta s dronovima u Poljskoj, rekao je glasnogovornik vlade Stefan Kornelius.

On je kazao da će njemačka vojska Bundeswehr "proširiti i produžiti" zračni nadzor nad Poljskom.

Dva Eurofightera Bunderswehra već izvode izviđačke letove iznad Poljske, što je bilo planirano do 30. rujna. Polijeću iz svoje baze u blizini grada Rostocka na sjeveru Njemačke.

Broj zrakoplova sada će se udvostručiti na četiri, a izviđanja su zasad produžena barem do 31. prosinca, objavilo je ministarstvo obrane.

Kancelar Friedrich Merz u srijedu je rekao da ne vjeruje da je kršenje poljskog zračnog prostora ruskim dronovima nesreća, već incident koji je "vrlo ozbiljna prijetnja miru u cijeloj Europi".

BLIZAK JE S PUTINOM... Slovački premijer postavio uvjete EU-u za svoju podršku novim sankcijama protiv Rusije
Slovački premijer postavio uvjete EU-u za svoju podršku novim sankcijama protiv Rusije

Varšava je u utorak navečer i srijedu zabilježila 19 kršenja svog zračnog prostora ruskim dronovima. Rusija je odbacila odgovornost za incident.

Poljsku su u obaranju dronova podržali njezini saveznici iz NATO-a, što je prvi put da je  neka članica tog vojnog saveza tijekom ruskog rata u Ukrajini otvorila vatru.

Poljski predsjednik opisao je događaj kao pokušaj Rusije da testira odgovor Varšave i NATO-a.

Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda sastat će se u petak radi razgovora o upadima dronova u poljski zračni prostor.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 13
Zelenski: Nitko na svijetu nema dovoljno projektila za obaranje svih različitih vrsta dronova...
RUSKI DRONOVI U POLJSKOJ

Zelenski: Nitko na svijetu nema dovoljno projektila za obaranje svih različitih vrsta dronova...

Poljska je u srijedu uz potporu saveznika NATO-a oborila nekoliko dronova koji su upali u njezin zračni prostor...
Poljaci oborili ruske dronove, iz Kremlja kratko poručili: 'To je stvar ministarstva obrane'
'BEZ KOMENTARA'

Poljaci oborili ruske dronove, iz Kremlja kratko poručili: 'To je stvar ministarstva obrane'

Poljski premijer Donald Tusk rekao je da je riječ o provokaciji velikih razmjera i "najbližemu otvorenom sukobu od Drugoga svjetskog rata", no dodao je i da "nema razloga da se smatra kako smo na rubu rata"
Poljski eurozastupnik Halicki o ruskim dronovima: Ovo je test naše solidarnosti i jedinstva
NOĆNI UDAR

Poljski eurozastupnik Halicki o ruskim dronovima: Ovo je test naše solidarnosti i jedinstva

Poljska je sinoć oborila dronove iznad svoga teritorija nakon što su opetovano upadali u zračni prostor te zemlje tijekom ruskoga napada na Ukrajinu.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025