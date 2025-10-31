FOTO Pogledajte nove hrvatske snajperiste u akciji. Da prođu 50 metara potreban je jedan sat!
Pripadnici Zapovjedništva specijalnih snaga tijekom rujna i listopada 2025. proveli su specijaliziranu snajpersku obuku za pripadnike Oružanih snaga Republike Hrvatske. Polaznici tijekom obuke svladavaju različite vještine poput učinkovitog maskiranja tijela i opreme ovisno o godišnjem dobu i vegetaciji, samostalnog djelovanja u uvjetima nikakve ili ograničene logističke potpore i druge.
Snajperska obuka u Hrvatskoj vojsci počela se provoditi krajem 1995. godine u Središtu gardijskom za specijalističku obuku dočasnika “Damir Tomljanović – Gavran” u Šepurinama. Od tada se kontinuirano provodi do danas. | Foto: FILIP_KLEN