FOTO Pogledajte što su našli tipu u kući kod Bjelovara!

Čazmanska policija je temeljem naloga Županijskog suda u Bjelovaru provela pretragu obiteljske kuće u Štefanju koju koristi 63-godišnjak. Pronašli su, ali i oduzeli oružje, streljivo i spremnici oružja, a koje je muškarac ilegalno posjedovao. Muškarcu slijedi kaznena prijava, kao i optužni prijedlog zbog prekršaja iz Zakona o nabavljanju i posjedovanju oružja.

Foto: PU bjelovarsko-bilogorska

Predajte oružje

Policija upozorava građane da je neovlašteno posjedovanje oružja, streljiva i eksploziva protuzakonito te predstavlja ozbiljnu prijetnju sigurnosti ljudi i imovine. Protiv osoba koje oružje drže bez odgovarajućih dozvola poduzimat će se zakonom propisane mjere, uključujući kaznene prijave i prekršajne sankcije.





- Pozivamo sve građane koji u svojim domovima posjeduju oružje bez potrebnih odobrenja da ga dragovoljno predaju. Podsjećamo kako se oružje i eksplozivna sredstva mogu predati bez sankcija, u sklopu akcije dragovoljne predaje, čime se izravno doprinosi sigurnosti zajednice - priopćili su te apelirali na građane da oružje koje posjeduju zakonito čuvaju sukladno propisima, osigurano od neovlaštenog pristupa, posebice djece i drugih osoba.

- U slučaju saznanja o nezakonitom posjedovanju oružja, obavijestite policiju kako bismo zajednički spriječili moguće tragične posljedice - poručili su.

