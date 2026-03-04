Obavijesti

PETEROČLANA SKUPINA

Kraj istarske narkobande: Policija upala u domove, zaplijenili drogu, novac i oružje

Piše Marta Divjak,
Foto: PU istarska

Velika policijska akcija kulminirala je uhićenjima u večernjim satima 2. ožujka. Tijekom pretresa stanova, automobila i drugih prostorija u Puli i Poreču, policija je zaplijenila dodatnih 87,8 grama heroina

Istarska policija, u suradnji s USKOK-om, uspješno je dovršila veliku akciju kojom je razbijena peteročlana skupina osumnjičena za organiziranu prodaju heroina. Istražitelji sumnjaju da je 48-godišnji hrvatski državljanin okupio još četvoricu muškaraca u dobi od 37 do 62 godine kako bi stvorio uhodanu mrežu za nabavu i prodaju droge na području Pule i cijele Istre.

Foto: PU istarska

Prema policijskim podacima, ova je skupina od ožujka 2025. pa sve do početka ožujka 2026. godine krajnjim korisnicima prodala oko dva kilograma heroina. Tim su poslom zaradili oko 70.000 eura, a novac su međusobno podijelili.

Glavni organizator, 48-godišnjak, osmislio je cijeli sustav u kojem su mlađi suradnici redovito odlazili u nabavu droge. Heroin su mu dostavljali na kućnu adresu u Puli, gdje ga je on vagao i pakirao za daljnju prodaju. Dio zaliha skrivao je u stanu 62-godišnjeg suradnika, a drogu je potom prodavao osobno ili preko svojih pomoćnika.

Detalji uhićenja i pronađeni dokazi

Velika policijska akcija kulminirala je uhićenjima u večernjim satima 2. ožujka. Tijekom pretresa stanova, automobila i drugih prostorija u Puli i Poreču, policija je zaplijenila dodatnih 87,8 grama heroina, mobitele, vagu i novac za koji vjeruju da potječe od kriminalnih aktivnosti. Uz kaznene prijave za drogu, neke od osumnjičenika čekaju i prekršajni postupci.

Foto: PU istarska

Kod organizatora je pronađeno malo marihuane, dok je kod jednog od suradnika policija otkrila pravi arsenal: amfetamine, marihuanu, metadon, tablete Normabel te plinski pištolj sa streljivom.

Nakon što su istražitelji završili svoj posao, policija je sve osumnjičenike 3. ožujka odvela u pritvor Policijske uprave primorsko-goranske. Kaznenu prijavu protiv ove skupine preuzeo je USKOK, koji će nastaviti s procesuiranjem ovog slučaja organiziranog kriminala.

