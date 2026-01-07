Snijeg zarobio ljude u busu i vlaku, spavali i po stolovima: 'Ostali smo satima odsječeni'

Zapeli smo. Čekamo kombije da dođu po nas. Vraćamo se sa skijanja, rekla nam je Katarina Puljić, voditeljica skijaške grupe Udruge ljubitelja skijanja, koja je s grupom od 30 studenata zapela u snježnoj mećavi na odmorištu kraj restorana Macola. Tamo su krenuli u subotu, skijali su u nedjelju, ponedjeljak i utorak. Nakon skijanja uputili su se iz Austrije prema Dalmaciji.

Pokretanje videa... 01:54 Snijeg u Gračacu | Video: 24sata/pixsell

- Do odmorišta kraj Macole smo još nekako došli. Onda smo tamo morali stati jer je apsolutno sve bilo zatvoreno. Čekali smo ujutro u devet sati najnovije vijesti. Međutim, promet za autobuse i dalje je bio zatvoren. Tad smo odlučili 'dignuti' svoju ekipu Dalmatinaca da dođu po nas jer osobnim vozilima možemo proći - rekla je naša sugovornica i dodala da su spavali u dijelu restorana.

- Ugostitelji su govorili: 'Nemojte ih dirati, to su djeca, studenti. Pustite ih da spavaju'. U početku su svi bili veseli, ali umor je učinio svoje. Neki su spavali i na stolovima - ispričala je Puljić. Njihova grupa nije jedina koja je zapela kraj Macole.

- Očajni smo i ljuti. Zaglavili smo i ne možemo dalje. Krenuli smo autobusom iz Zagreba za Zadar 6. siječnja oko 17 sati, a sad je 7. siječnja i 12 sati te smo još ovdje. Nitko nam ništa ne govori, spavali smo u autobusima bez grijanja jer soba nema - rekla je čitateljica.

Dodala je da je tamo bilo i starijih ljudi te obitelji s djecom.

- Otprilike deset autobusa ovdje čeka, mnogo ih se vratilo. Nemamo deke, hladno nam je...

Ne znamo što ćemo - ogorčena je čitateljica.

Snijeg je izazvao i kaos u željezničkom prometu. Naime, u vlaku su zapeli i putnici koji su iz Zagreba krenuli prema Splitu. Oni su 12 sati proveli u Kninu.

- Iz Zagreba smo krenuli u 13.49 sati, a od 21 sat stojimo u Kninu. Čekamo zarobljeni u vlaku bez hrane i pića. Vani je sve zaleđeno i ništa ne radi, nitko ništa ne govori. U srijedu ujutro je došao nagibni vlak iz Splita, ali nisu nas htjeli prebaciti jer se jedva probio - govorila je čitateljica.

Pokretanje videa... 00:42 Vlak Zagreb-Split | Video: 24sata Video

Tek nešto iza 8.30 sati vlak je krenuo dalje te je u Split stigao oko 11 sati, nakon više od 21 sata putovanja.

- U utorak u 20.59 sati u kolodvoru Knin zaustavljen je vlak 523 (Zagreb - Split) zbog razbijenog stakla na lokomotivi. Staklo je razbila grana u profilu pruge. Zbog nemogućnosti daljnje vožnje uslijed zatvaranja pruge između kolodvora Knin i Kosovo te nemogućnosti ispostavljanja zamjenskih autobusa, putnici vlaka 523 čekali su na otvaranje pruge. Putnicima su podijeljeni piće i hrana - odgovorili su iz Hrvatskih željeznica Putnički prijevoz (HŽPP) te se ispričali putnicima zbog neugodnosti.

Satima je jedina spona između juga i sjevera bila cesta preko Velebita. Vremenske neprilike su zatvorile mostove, autoceste i obilaznice, tako da je jedini put vodio preko Zatona obrovačkog do Gračaca, i to samo za osobne automobile. No pravi je posao čekao stanovnike Gračaca koji su od rana jutra velikim lopatama čistiti snijeg. Palo ga je samo preko noći nešto manje od pola metra. Sedam ralica i pet kopača čistili su ceste po prioritetu, a policajci iz Gračaca osigurali su privremeni boravak vozačima i putnicima iz šest auta koji nisu mogli nastaviti put zbog snijega. Četrnaest ljudi, među kojima je bilo i djece, zbrinuli su u policijskim prostorijama u Obrovcu i Benkovcu. Zima je stvorila probleme i u susjednoj, Šibensko-kninskoj županiji.

Prigradska naselja Knina nisu imala struje, a najgore je prošla Strumica, u kojoj električne energije nema od ponedjeljka. Naime, ledena kiša je uništila grane i stabla, a kako dio vodova ide kroz šumu, nevrijeme je polomilo dalekovode. Kninski gradonačelnik Marijo Ćaćić rekao je da je stradao i centar grada jer je ledena kiša polomila drveće, a građani su prijavili i dvadesetak oštećenih automobila.

U Zagrebu, gdje je palo više od 20 centimetara snijega, srušila se tenda kafića u Bogovićevoj ulici.

Na tržnici Dolac zatekli smo tek najupornije prodavače.

- U utorak navečer sam krenuo iz Dalmacije, autobus je kasnio tri sata. Sad nema nikoga, rijetki dolaze kupovati po ovakvom vremenu. Ujutro sam čistio snijeg, nije bilo noćne smjene, opći kaos je bio - kaže Ivo Marić (54), koji je na Dolcu nudio svoje domaće proizvode. Iz Grada Zagreba odgovaraju kako su tijekom noći na srijedu radile sve raspoložive ekipe Zagrebačkih cesta.

- Ralice su do 6 sati prošle svih 2500 kilometara cesta i one su sve prohodne. Radnici ZET-a također su radili cijelu noć kako bi javni prijevoz funkcionirao. U posljednja 24 sata je na posipanje prometnica utrošeno oko 2500 tona soli i sipine - poručili su iz Grada i podsjetili građane da očiste nogostupe ispred svojih ulaza.

Snijeg i poledica u Zagrebu uzrokovali su nagli porast broja ozlijeđenih građana, a to je posebno opteretilo Kliniku za traumatologiju KBC-a Sestre milosrdnice. Kroz hitni prijem Klinike samo u ponedjeljak i utorak zaprimljeno je 260 pacijenata, svi s ozljedama nastalim uslijed padova na zaleđenim površinama. Od tog broja, 30 pacijenata zadržano je na bolničkom liječenju, dok je 15 operirano. Pritisak na zdravstveni sustav nastavio se i u srijedu.

- Primili smo mnogo ljudi, kolege su cijelu noć radile, a ostalo je još šest do sedam pacijenata koji nisu stigli biti operirani. U tijeku su obrade i prijemi te mnogo hitnih operacija - rekao je dr. Srećko Sabalić, predstojnik Klinike za traumatologiju.

Najčešće je riječ o teškim ozljedama ruku, nogu i kukova. Kod starijih pacijenata dominiraju prijelomi kuka, dok mlađi najčešće zadobivaju prijelome gležnja, potkoljenice, lakta i ramena. Liječnici apeliraju da se ne izlazi iz domova ako to nije nužno.

- Molimo ljude da shvate koliko je ovo opasno stanje i da ne podcjenjuju rizik. Većina pacijenata bila je uvjerena da može sigurno prelaziti preko zaleđenih dijelova ceste. No lako je pasti - upozorio je dr. Sabalić. 

1) Ivo Marić bio je jedan od rijetkih prodavača na Dolcu. Kaže, unatoč zimi, raditi se mora. Kupaca uvijek ima.

2) U Zagrebu je palo gotovo 30 centimetara snijega. Pod teretom se urušila i tenda kafića u Bogovićevoj u centru grada.

3) Ledena grana razbila je prozor na lokomotivi. Vlak je zbog toga zapeo u Kninu. Stajali su 12 sati.

4) Građani su se žalili na loše stanje cesta diljem gradova. U Zagrebu su brojni prozivali službe da ne čiste dovoljno.

5) Unatoč snijegu, brojni dostavljači bili su na terenu.