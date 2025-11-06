FOTO Policajci s dugim cijevima blokirali dijelove Splita. Nastao prometni kaos. Lovili pljačkaša?

Dijelovi Splita u četvrtak navečer su pod pojačanim nadzorom - policija je na više lokacija zaustavljala i pregledavala vozila, a ulice su djelomično bile blokirane, piše Dalmacija danas.

Foto: Dalmacija Danas

Kako doznaju, na Poljičkoj cesti i u Ulici Domovinskog rata promet je bio posebno gust i stvarali su se zastoji. Isto je bilo i na ulazima u grad gdje su se formirale kolone vozila.

Foto: Dalmacija Danas

Službenih informacija o razlozima postupanja za sada nema, a navodno je riječ o redovnom policijskom postupanju. U međuvremenu, dogodila se pljačka trgovine u Ulici Vojka Krstulovića na splitskim Gripama oko 18 sati. Traga se za nepoznatim muškarcem. Moguće je da je sve povezano s ovom pljačkom.