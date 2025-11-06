Obavijesti

News

Komentari 1
STVORILE SE GUŽVE

FOTO Policajci s dugim cijevima blokirali dijelove Splita. Nastao prometni kaos. Lovili pljačkaša?

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
FOTO Policajci s dugim cijevima blokirali dijelove Splita. Nastao prometni kaos. Lovili pljačkaša?
2
Foto: Dalmacija Danas

Na Poljičkoj cesti i u Ulici Domovinskog rata promet je bio posebno gust u četvrtak navečer. Stvarali su se zastoji, a isto je bilo i na ulazima u grad gdje s+su se formirale kolone vozila.

Dijelovi Splita u četvrtak navečer su pod pojačanim nadzorom - policija je na više lokacija zaustavljala i pregledavala vozila, a ulice su djelomično bile blokirane, piše Dalmacija danas.

Foto: Dalmacija Danas

Kako doznaju, na Poljičkoj cesti i u Ulici Domovinskog rata promet je bio posebno gust i stvarali su se zastoji. Isto je bilo i na ulazima u grad gdje su se formirale kolone vozila.

Foto: Dalmacija Danas
ŠOKANTNA ISKUSTVA Studenti s tjeralice iz Srbije u Splitu: 'Mi kući ne možemo, terete nas za terorizam...'
Studenti s tjeralice iz Srbije u Splitu: 'Mi kući ne možemo, terete nas za terorizam...'

Službenih informacija o razlozima postupanja za sada nema, a navodno je riječ o redovnom policijskom postupanju. U međuvremenu, dogodila se pljačka trgovine u Ulici Vojka Krstulovića na splitskim Gripama oko 18 sati. Traga se za nepoznatim muškarcem. Moguće je da je sve povezano s ovom pljačkom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Ovo je Mini u kojem je poginuo mladić (18) u Ozlju: Još je dvoje ljudi teško ozlijeđeno u nesreći
DETALJI UŽASA

Ovo je Mini u kojem je poginuo mladić (18) u Ozlju: Još je dvoje ljudi teško ozlijeđeno u nesreći

Tijekom očevida utvrđeno je da su vozač i oba putnika koristili sigurnosni pojas
VIDEO Pokopali vukovarskog heroja Jean-Michela Nicoliera
POSLJEDNJI ISPRAĆAJ U VUKVOARU

VIDEO Pokopali vukovarskog heroja Jean-Michela Nicoliera

Posljednji ispraćaj vukovarskog branitelja Jean-Michela Nicoliera bio jen u 13 sati na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru. Na ispraćaju Francuza bile je više tisuća građana
VIDEO Drama u Sinju: Specijalci su upali u selo, došli po čovjeka koji je odbijao izaći iz kuće!
OPSADNO STANJE

VIDEO Drama u Sinju: Specijalci su upali u selo, došli po čovjeka koji je odbijao izaći iz kuće!

Kako su za 24sata otkrili iz PU splitsko-dalmatinske policije, na snimci se vide policijski službenici koji su bili angažirani u cilju izvršenja naloga Županijskog suda u Splitu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025