Studenti s tjeralice iz Srbije u Splitu: 'Mi kući ne možemo, terete nas za terorizam...'

Članovi novosadske neformalne grupe STAV – Studenti protiv autoritarne vlasti, Doroteja Antić, Anja Pitulić, Branislav Đorđević i Jovan Dražić, stigli su na KOMferenciju u Split gdje su na panelu „Kako je sve počelo“ podijelili svoja šokantna iskustva o političkim pritiscima i borbi za demokraciju u Srbiji, prenosi Dalmatinski portal.

Grupa STAV osnovana je 1. veljače 2024. godine s ciljem poticanja mladih na izlazak na izbore, a ubrzo se fokusirala i na borbu protiv korupcije. Postali su poznati nakon blokade izbora za studentski parlament na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, čime su izazvali nezadovoljstvo vladajuće Srpske napredne stranke. Nakon toga uslijedili su tabloidni napadi, prijetnje i politički pritisci, koji su eskalirali nakon što su sudjelovali u organizaciji velikih studentskih prosvjeda 1. studenoga 2024. – najvećeg takvog pokreta u modernoj povijesti Srbije.

Dio članova završio je u pritvoru, dok su ostali zbog sigurnosti otišli u politički egzil. Antić je otkrila kako su se tada slučajno zatekli u Dubrovniku te su ostali u Hrvatskoj zbog prijetnji u Srbiji.

„Trenutno smo na nacionalnoj tjeralici, optuženi za pokušaj rušenja ustavnog poretka i terorizam, što je naravno politički montirano. Nismo učinili ništa osim što smo sudjelovali u prosvjedima protiv režima Aleksandra Vučića,“ rekla je Antić. Dodala je kako je stanje u Srbiji alarmantno – uz policijsku represiju, medijsku cenzuru i diktatorsku vlast.

Studenti su naglasili da se već osam mjeseci ne mogu vratiti kući, a početak suđenja zakazan im je za 24. studenog, zajedno sa suborcima koji su mjesecima proveli u pritvoru u Dubrovniku. Iako su im životi preokrenuti, uspjeli su se prilagoditi uz pomoć obitelji, prijatelja i ljudskopravaških organizacija.

„Živimo privid normalnog života, no ova situacija nije normalna, nego prisilna stvarnost koju nam je režim nametnuo,“ istaknuli su.

Unatoč teškoj situaciji, studenti su poručili kako masovni prosvjedi i politički angažman u protekloj godini nisu bili uzaludni te da borba za demokraciju u Srbiji traje.

„Ova godina značajna je jer je pokrenula promjene. Građani neće stati dok se ne uvede demokracija i ne raspisuju novi izbori. Razmišljamo o budućnosti, ali put je dug i zahtjevan,“ poručili su.

Iako im je Hrvatska pružila sigurnost, studenti žele povratak u Srbiju, no boje se mogućnosti građanskog rata i dalje neizvjesnosti. Sve, kako kažu, ovisi o Vučićevoj spremnosti na mirnu predaju vlasti.

KOMferencija u Splitu, koju organizira Hrvatska udruga za odnose s javnošću, održava se od 6. do 8. studenog, a ove godine tematizira komunikaciju i sigurnost u kriznim vremenima. Okuplja više od 500 sudionika iz Hrvatske i regije, koji raspravljaju o važnim društvenim i političkim pitanjima.