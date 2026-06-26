FOTO Policija dronom snimala prekršaje u Zagrebu: Kazne uskoro stižu na kućnu adresu!

Policija je u četvrtak na zagrebačkoj obilaznici provela pojačani nadzor prometa uz pomoć drona, a brojni vozači nisu ni slutili da ih netko promatra iz zraka. Rezultat akcije bio je čak 54 utvrđena prometna prekršaja, priopćili su iz policije. Naime, nadzirali su promet na čvoru Zagreb-istok, pri čemu su bespilotnom letjelicom evidentirali vozače koji su se nepropisno prestrojavali, vozili nedopuštenim prometnim površinama ili na druge načine pokušavali izbjeći kolone i prometne gužve.

Iz policije upozoravaju kako takvo ponašanje ugrožava sigurnost svih sudionika u prometu te povećava rizik od prometnih nesreća.

Foto: PU zagrebačka

Nadzor dronovima provodi se na lokacijama gdje zbog konfiguracije prometnice ili drugih okolnosti policijski službenici ne mogu učinkovito pratiti promet s tla. Cilj je, kako ističu iz policije, povećati sigurnost na cestama i vozačima jasno dati do znanja da će prekršaji biti otkriveni čak i kada u blizini nema policijske ophodnje.

Vlasnicima vozila kod kojih su utvrđeni prekršaji na kućne će adrese biti poslane obavijesti o počinjenim prekršajima, nakon čega slijedi daljnji prekršajni postupak.

Foto: PU zagrebačka

S obzirom na početak glavnog dijela turističke sezone i pojačan promet prema moru, policija ponovno apelira na vozače da budu strpljivi i pridržavaju se prometnih propisa. Ističu kako nepropisna prestrojavanja i druga rizična ponašanja ne samo da ugrožavaju sigurnost, nego dodatno usporavaju promet i stvaraju nove zastoje.

Foto: PU zagrebačka

Iz zagrebačke policije najavili su da će i u nadolazećem razdoblju nastaviti provoditi ovakve akcije na prometno najopterećenijim dionicama i mjestima gdje se prekršaji najčešće događaju.