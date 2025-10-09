Obavijesti

FOTO Policija kod muškarca (52) u Čepinu pronašla gotovo 23 kilograma ilegalnog duhana

Piše Marta Divjak,
Foto: PU osječko-baranjska

Protiv osumnjičenog 52-godišnjaka podnosi se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu, priopćila je Policijska uprava osječko-baranjska

Osječki policajci proveli su pretragu doma i drugih prostorija 52-godišnjeg muškarca u široj okolici Čepina te su pronašli i zaplijenili 22,8 kilograma sitno rezanog duhana bez nadzornih markica Ministarstva financija Republike Hrvatske.

Pretraga je provedena na temelju naloga Županijskog suda u Osijeku, a pronađeni duhan oduzet je uz potvrdu. S obzirom na to da je riječ o robi za koju je obavezno plaćanje trošarina i koja mora biti označena markicama, muškarac se sumnjiči za kazneno djelo nedozvoljene trgovine.

Protiv osumnjičenog 52-godišnjaka podnosi se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu, priopćila je Policijska uprava osječko-baranjska.

