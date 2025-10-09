Protiv osumnjičenog 52-godišnjaka podnosi se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu, priopćila je Policijska uprava osječko-baranjska
NEDOZVOLJENA TRGOVINA
FOTO Policija kod muškarca (52) u Čepinu pronašla gotovo 23 kilograma ilegalnog duhana
Čitanje članka: < 1 min
Osječki policajci proveli su pretragu doma i drugih prostorija 52-godišnjeg muškarca u široj okolici Čepina te su pronašli i zaplijenili 22,8 kilograma sitno rezanog duhana bez nadzornih markica Ministarstva financija Republike Hrvatske.
Pretraga je provedena na temelju naloga Županijskog suda u Osijeku, a pronađeni duhan oduzet je uz potvrdu. S obzirom na to da je riječ o robi za koju je obavezno plaćanje trošarina i koja mora biti označena markicama, muškarac se sumnjiči za kazneno djelo nedozvoljene trgovine.
Protiv osumnjičenog 52-godišnjaka podnosi se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu, priopćila je Policijska uprava osječko-baranjska.
