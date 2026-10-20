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NEREDI U FRANCUSKOJ

FOTO Policijski sat u Parizu ostaje na snazi: Strože mjere u Lyonu i Marseilleu

Piše HINA,
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FOTO Policijski sat u Parizu ostaje na snazi: Strože mjere u Lyonu i Marseilleu
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Foto: Abdul Saboor
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Policijski sat započeo je u ponedjeljak navečer u određenim dijelovima Pariza, kao i u Lyonu, te za maloljetnike u Bordeauxu na jugozapadu, Lilleu na sjeveru i Nici na jugoistoku zemlje

Ograničeni policijski sat uveden u Parizu nakon nasilnih prosvjeda prošlog vikenda nastavit će se u utorak navečer te bi mogao ostati na snazi onoliko dugo koliko se bude smatralo potrebnim, objavila je u utorak pariška policija na platformi X. Policijski sat traje od 23 sata do 6 sati ujutro po lokalnom vremenu, a uglavnom obuhvaća pariške četvrti République i Halles.

Nationwide protests in France against the cost of living
Razbijeni izlozi, opljačkane trgovine, zapaljeni automobili i oblaci suzavca prekrili su pariške ulice. Iza Francuske je vikend obilježen nasiljem, prosvjedi zbog sve skupljeg života pretvorili su se u sukobe s policijom i pljačkaške pohode koji su potresli zemlju. | Foto: Abdul Saboor

Ista će mjera od 21 sat vrijediti u samom središtu Lyona na istoku zemlje, trećeg po veličini grada u Francuskoj, dok će u Marseilleu na jugu, drugom po veličini gradu u zemlji, za maloljetnike vrijediti od 22 sata.

Policijski sat započeo je u ponedjeljak navečer u određenim dijelovima Pariza, kao i u Lyonu, te za maloljetnike u Bordeauxu na jugozapadu, Lilleu na sjeveru i Nici na jugoistoku zemlje.

Snimke sukoba te zapaljenih ili vandaliziranih javnih zgrada obišle su svijet, što je zemlje poput Sjedinjenih Država, Kine i Njemačke potaknulo da izdaju upozorenja svojim građanima u Francuskoj da budu oprezni.

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U vezi sa subotnjim požarom u gradskoj vijećnici u Limogesu na zapadu središnje Francuske, u utorak je uhićen muškarac evidentiran kao osoba koja potencijalno ugrožava državnu sigurnost te poznat po pripadnosti krajnjoj ljevici. Slučaj je preuzela Policijska poduprava za borbu protiv terorizma.

Nationwide protests in France against the cost of living
Među najpogođenijim područjima Pariza bili su središnji dijelovi grada, uključujući četvrti oko Républiquea, Madeleine i Les Hallesa. Skupine izgrednika razbijale su izloge, palile predmete na ulicama i pokušavale se probiti kroz policijske kordone. U pojedinim trgovinama pljačkaši su uzimali robu dok su se u blizini odvijali sukobi s policijom. | Foto: Stephane Mahe

Premijer Sébastien Lecornu najavio je u utorak pred Nacionalnom skupštinom da će raspoređivanje policije za nove prosvjede, koji su u Francuskoj planirani u subotu, "biti masovno", priznavši da je raspoređivanje pripadnika snaga reda 17. listopada, na dan obilježen nasiljem i pljačkom, bilo "prestatično i nedovoljno mobilno".

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