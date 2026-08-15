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E OVO JE VELIKA GOSPA

FOTO Poljski tajkun izgradio je najveći kip Gospe u Europi. Fratar: 'King Kong usred polja'

Piše HINA,
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FOTO Poljski tajkun izgradio je najveći kip Gospe u Europi. Fratar: 'King Kong usred polja'
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Foto: Agnieszka Bielecka/EPA
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Na pitanje o tomu što ga je motiviralo za takav projekt multimilijunaš Roman Karkosik je za Financial Times odgovorio kako je kip dao izgraditi "iz zahvalnosti Mariji".

U subotu je u Poljskoj na svečanoj misi otkriven i posvećen golemi kip Djevice Marije visok više od 55 metara, što ga čini najvećim takvim spomenikom u Europi. Kip se nalazi u selu Konotopie blizu Toruna, oko 190 kilometara sjeverozapadno od Varšave. Sama statua visoka je 40,6 metara, a postolje u obliku krune visoko je 15 metara.

Europe's largest statue of the Virgin Mary ahead of its official opening to the public in the village of Konotopie near Torun Giant Our Lady statue unveiled in Konotopie village in Poland Giant Our Lady statue unveiled in Konotopie village in Poland
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Foto: Mateusz Kaczmarek

Spomenik je izgradio privatni donator, 75-godišnji poduzetnik Roman Karkosik, jedan od najbogatijih ljudi u zemlji. Karkosik je stekao bogatstvo u automobilskoj industriji, a i jedan od najpoznatijih poljskih investitora na burzi.

Na pitanje o tomu što ga je motiviralo za takav projekt multimilijunaš je za Financial Times odgovorio kako je kip dao izgraditi "iz zahvalnosti Mariji". Poljski arhitektonski portal Architektura Murator procijenio je troškove gradnje na oko 23 milijuna eura.

Marija iz Konotopie nije prvi veliki vjerski spomenik tog tipa u Poljskoj. Od 2010. godine grad Świebodzin, nedaleko od njemačke granice dom je goleme statue Isusa.

Giant Our Lady statue unveiled in Konotopie village in Poland
Foto: Agnieszka Bielecka/EPA

Kip je modeliran po uzoru na poznatog Krista otkupitelja u Rio de Janeiru, a mjeri 36 metara, uključujući i krunu. Taj je projekt financiran donacijama.

Dok se stanovnici Konotopie nadaju prije svega priljevu turista i hodočasnika, spomenik je istodobno potaknuo kritike.

Dominikanski fratar Paweł Gużyński nazvao je kip "King Kongom usred polja". Svećenik je za Radio Z rekao da je cijeli projekt poput plesa oko zlatnog teleta, što je referenca na biblijsku priču o idolopoklonstvu.

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