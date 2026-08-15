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FOTO Požar iz BiH prešao u Hrvatsku: Na terenu i vojska!

Piše Luka Safundžić,
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FOTO Požar iz BiH prešao u Hrvatsku: Na terenu i vojska!
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Foto: Hrvatska vatrogasna zajednica
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Kako je objavljeno angažirana su i dva protupožarna zrakoplova CL-415 ...

Hrvatska vatrogasna zajednica izvijestila je kako je u subotu ujutro Županijski vatrogasni centar Šibensko kninske županije preko sustava videonadzora uočio  požar otvorenog prostora na području Dinare koji je iz BIH prešao na područje RH.

-  Ukupno do sada u gašenju požara sudjeluje 37 vatrogasaca s 19 vatrogasnih vozila iz IVP Šibenik, JVP Knin te DVD-a Knin, Kijevo i Sveti Juraj Kistanje. Županijski vatrogasni zapovjednik je prisutan na požarištu - rekli su iz Hrvatske vatrogasne zajednice. 

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Dodaju i da je jutros u 10 sati angažirano 26 pripadnika NOS PP voda Hrvatske kopnene vojske koji će se pridružiti vatrogasnim snagama na terenu. Također, angažirana su i dva protupožarna zrakoplova CL-415 

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