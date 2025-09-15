Obavijesti

News

Komentari 4
POLICIJA NA TERENU

FOTO Prevrnuo se kamion na A2 blizu Zaboka: Promet u prekidu

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
FOTO Prevrnuo se kamion na A2 blizu Zaboka: Promet u prekidu
4
Foto: Policija zaustavlja-Krapinsko zagorska županija

Vozila se preusmjeravaju na čvor Sveti Križ Začretje. Kolona je 2 km, objavio je HAK

Na autocesti A2 kod Začretja nedaleko od Zaboka došlo je u ponedjeljak poslijepodne do prometne nesreće. 

Na fotografijama koje je na Facebooku objavila stranica Policija zaustavlja-Krapinsko zagorska županija vidi se kako je došlo do prevrtanja šlepera. 

Foto: Policija zaustavlja-Krapinsko zagorska županija

- Zbog prometne nesreće prekinut je promet na autocesti A2 Zagreb-Macelj između čvorova Sveti Križ Začretje i Krapina u smjeru Slovenije. Vozila se preusmjeravaju na čvor Sveti Križ Začretje. Kolona je 2 km - objavio je HAK.

Foto: Policija zaustavlja-Krapinsko zagorska županija

Što je uzrok prevrtanja, bit će poznato nakon službenog policijskog očevida. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Panika na Baltiku. Dronovi iz Rusije upali u još jednu NATO članicu? 'Ovo je zastrašujuće...'
SVE JE PREKRIVENO?

Panika na Baltiku. Dronovi iz Rusije upali u još jednu NATO članicu? 'Ovo je zastrašujuće...'

Mislim da bi Odbor za nacionalnu sigurnost i obranu trebao ovo pitanje postaviti na svoj neposredni dnevni red i dobiti vrlo jasne odgovore. Jer ono što vidimo je zastrašujuće, kazao je bivši premijer Litve...
Drama u Zagrebu: Pucnjava u automat klubu, zaštitara napali i srušili na zemlju. Pobjegli su
OZLIJEĐEN JE

Drama u Zagrebu: Pucnjava u automat klubu, zaštitara napali i srušili na zemlju. Pobjegli su

Kriminalističko istraživanje i utvrđivanje svih okolnosti je u tijeku
UŽIVO Zastupnica Možemo: 'Vi ste prvi zaštitili korupciju. Vi ste postali mecena ustašizacije'
BURNO U SABORU

UŽIVO Zastupnica Možemo: 'Vi ste prvi zaštitili korupciju. Vi ste postali mecena ustašizacije'

Premijera Plenkovića čeka 41 pitanje. Zastupnici 15. prosinca opet idu na odmor

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025