FOTO Prevrnuo se kamion na A2 blizu Zaboka: Promet u prekidu

Na autocesti A2 kod Začretja nedaleko od Zaboka došlo je u ponedjeljak poslijepodne do prometne nesreće.

Na fotografijama koje je na Facebooku objavila stranica Policija zaustavlja-Krapinsko zagorska županija vidi se kako je došlo do prevrtanja šlepera.

Foto: Policija zaustavlja-Krapinsko zagorska županija

- Zbog prometne nesreće prekinut je promet na autocesti A2 Zagreb-Macelj između čvorova Sveti Križ Začretje i Krapina u smjeru Slovenije. Vozila se preusmjeravaju na čvor Sveti Križ Začretje. Kolona je 2 km - objavio je HAK.

Što je uzrok prevrtanja, bit će poznato nakon službenog policijskog očevida.