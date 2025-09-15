Vozila se preusmjeravaju na čvor Sveti Križ Začretje. Kolona je 2 km, objavio je HAK
FOTO Prevrnuo se kamion na A2 blizu Zaboka: Promet u prekidu
Na autocesti A2 kod Začretja nedaleko od Zaboka došlo je u ponedjeljak poslijepodne do prometne nesreće.
Na fotografijama koje je na Facebooku objavila stranica Policija zaustavlja-Krapinsko zagorska županija vidi se kako je došlo do prevrtanja šlepera.
- Zbog prometne nesreće prekinut je promet na autocesti A2 Zagreb-Macelj između čvorova Sveti Križ Začretje i Krapina u smjeru Slovenije. Vozila se preusmjeravaju na čvor Sveti Križ Začretje. Kolona je 2 km - objavio je HAK.
Što je uzrok prevrtanja, bit će poznato nakon službenog policijskog očevida.
