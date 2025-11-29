FOTO Pripreme za vojni rok: Instruktori na obuci iz obrane, učili su i kako upravljati dronom

Početkom sljedeće godine u vojarne u Požegi, Slunju i Kninu trebali bi početi stizati prvi ročnici na temeljno vojno osposobljavanje. Dotad MORH provodi niz pripremnih aktivnosti kako bi sve bilo spremno za prihvat i neometan tijek obuke ročnika.

U sklopu tih priprema instruktori Bojne za temeljnu vojnu obuku, koji će obučavati buduće ročnike na temeljnom vojnom osposobljavanju, prošli su obuku iz područja bliske borbe - samoobrane Krav Maga i radionicu upotrebe simulatora za FPV dron (First Person View).

- Obuka iz područja bliske borbe - samoobrane Krav Maga provedena je u vojarni “Josip Jović” u Udbini od 19. do 28. studenoga 2025., a na vojnom poligonu “Gašinci” u Gašincima održana je radionica upotrebe simulatora za FPV dron (First Person View) s instruktorima za temeljno vojno osposobljavanje i specijalističku vojnu obuku - navode iz MORH-a.

Dodaju da je cilj obuke borilačkih vještina i upravljanja dronovima pružiti što kvalitetniju i sadržajniju obuku ročnicima.

Inače, vještina Krav Maga jedna je od najpopularnijih u području borilačkih vještina. Nastala je na temelju naučenih lekcija iz urbane borbe u kojoj dolazi do bliskog kontakta s protivnikom pri čemu je nužno posjedovati vještine samoobrane.

Obuku je provodio certificirani Krav Maga instruktor bojnik Miro Bogdan, pripadnik Operativne uprave Glavnog stožera Oružanih snaga RH. Ne skrivajući zadovoljstvo postignutim rezultatima, bojnik Bogdan uručio je polaznicima međunarodne certifikate Krav Mage Hrvatske koji su dokaz osposobljenosti za provedbu obuke budućih ročnika, ali i polaznika raznih obuka unutar OS RH.

Istodobno je na vojnom poligonu “Gašinci” u Gašincima bila radionica upotrebe simulatora za FPV dron (First Person View) s instruktorima za temeljno vojno osposobljavanje i specijalističku vojnu obuku.

Potporu radionici pružili su predstavnici tvrtke Orqa iz Osijeka čiji se dronovi nalaze u operativnoj uporabi u Oružanim snagama Republike Hrvatske. Polaznici radionice imali su priliku upoznati se s taktičko-tehničkim značajkama različitih vrsta dronova te njihovom namjenom.

- Veći dio radionice bio je posvećen simulatoru upravljanja dronovima te su polaznici imali priliku pokazati stečena znanja i vještine korištenja simulatora koji su instalirani na lokacijama provedbe temeljnog vojnog osposobljavanja. U završnom dijelu radionice demonstrirano je letenje dronom. Tom su prigodom i polaznici radionice mogli upravljati dronom te praktično primijeniti znanja stečena na simulatorima koja će od sljedeće godine prenositi ročnicima na temeljnom vojnom osposobljavanju - priopćio je MORH.

Kako smo već pisali, nakon niza godina od sljedeće godine ponovno se uvodi temeljno vojno osposobljavanje, odnosno popularno zvani "vojni rok". Slanje prvih poziva za zdravstvene preglede budućim ročnicima u MORH-u očekuju krajem prosinca, odnosno najkasnije početkom siječnja iduće godine.

Obuka će trajati dva mjeseca i obuhvatit će temeljne vojničke vještine, od rukovanja osobnim naoružanjem i korištenja suvremene opreme, uključujući dronove, do pružanja prve pomoći i osnova samoobrane.

Na TVO će biti pozvani muškarci – vojni obveznici rođeni 2007., iznimno i stariji, a moguće se i dragovoljno prijaviti. Žene ne podliježu obvezi, ali mogu dragovoljno pristupiti TVO-u.

Zdravstvene preglede i psihologijska ispitivanja radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti kandidata provodit će medicina rada Vojnog zdravstvenog središta (VZS) te državne zdravstvene ustanove i privatne prakse medicine rada i sporta koje odlukom odredi ministar zdravstva. Na preglede će ih slati nadležni područni odjeli za poslove obrane.

Odaziv na zdravstveni pregled i psihologijsko ispitivanje je obvezan. Ročnici na TVO dobivat će i plaću, naknadu troškova javnog prijevoza, osnovno i dopunsko zdravstveno osiguranje, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu, smještaj i prehranu, vojnu odoru i sportsku opremu.

Za iznimne rezultate u obuci moći će dobiti jedan nagradni vikend kao i značku najboljeg ročnika naraštaja, a u slobodno vrijeme imat će pravo na izlazak iz vojne lokacije u skladu s rasporedom utvrđenim programom obuke.