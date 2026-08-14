FOTO Prizori koji slamaju srce: Iscrpljeni vatrogasci u pauzi prate požare diljem Dalmacije

Dok se vatrogasci diljem Dalmacije bore s velikim požarima, prizor iz Pučišća na Braču posebno je privukao pažnju. Na Facebook stranici Vatrogasci 193 objavljene su fotografije iscrpljenih vatrogasaca koji su nakon napornog dana pronašli trenutak za predah. Sjeli su uz svoja vozila i opremu te na ekranima pratili što se događa na drugim požarištima. Bez puno riječi i velikih poruka, fotografije govore dovoljno – umor je vidljiv na njihovim licima, ali pogled im je i dalje usmjeren prema požarima s kojima se njihove kolege istodobno bore.

Jedno od najtežih žarišta posljednjih sati bilo je područje Omiša. Požar je u četvrtak navečer izbio kod Lokve Rogoznice, a snažan vjetar ubrzo je pomogao širenju vatre prema Mimicama i Omišu.

Vatra je zahvatila golemu površinu, približila se kućama i ostavila velike posljedice. Izgorjeli su objekti, automobili i plovila, a više ljudi je ozlijeđeno. Tijekom pregleda opožarenog područja pronađeno je i tijelo jedne osobe.

Na požarištu su angažirane brojne vatrogasne snage, a u pomoć su stigli i kanaderi. Prema prvim procjenama, požar je zahvatio između 900 i 1000 hektara. Vatrogasci i dalje rade na dogašivanju i kontroli terena.

Ni na Braču situacija nije bila nimalo jednostavna. Veliki požar izbio je kod Pučišća, iznad kuća, a tijekom noći objekti su bili ugroženi. Vatrogasci su ipak uspjeli obraniti naselje.

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U jednom trenutku na požarištu je bilo više od stotinu vatrogasaca, uz pomoć protupožarnih zrakoplova.

Fotografije iz Pučišća tako su postale svojevrsni podsjetnik na ono što se često ne vidi iza velikih brojki i izvještaja s požarišta – sate provedene na vrućini i dimu, iscrpljenost i kratke trenutke odmora prije nego što se ponovno krene u borbu s vatrom.