Obavijesti

News

Komentari 0
Nakon sati borbe s vatrom

FOTO Prizori koji slamaju srce: Iscrpljeni vatrogasci u pauzi prate požare diljem Dalmacije

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: 3 min
FOTO Prizori koji slamaju srce: Iscrpljeni vatrogasci u pauzi prate požare diljem Dalmacije
1
Foto: Vatrogasci 193/Facebook
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Fotografije vatrogasaca iz Pučišća najbolje pokazuju koliko je težak dan iza njih. Nakon sati borbe s vatrom sjeli su uz vozila i u kratkom predahu pratili vijesti s drugih požarišta

Dok se vatrogasci diljem Dalmacije bore s velikim požarima, prizor iz Pučišća na Braču posebno je privukao pažnju. Na Facebook stranici Vatrogasci 193 objavljene su fotografije iscrpljenih vatrogasaca koji su nakon napornog dana pronašli trenutak za predah. Sjeli su uz svoja vozila i opremu te na ekranima pratili što se događa na drugim požarištima. Bez puno riječi i velikih poruka, fotografije govore dovoljno – umor je vidljiv na njihovim licima, ali pogled im je i dalje usmjeren prema požarima s kojima se njihove kolege istodobno bore.

Jedno od najtežih žarišta posljednjih sati bilo je područje Omiša. Požar je u četvrtak navečer izbio kod Lokve Rogoznice, a snažan vjetar ubrzo je pomogao širenju vatre prema Mimicama i Omišu.

Vatra je zahvatila golemu površinu, približila se kućama i ostavila velike posljedice. Izgorjeli su objekti, automobili i plovila, a više ljudi je ozlijeđeno. Tijekom pregleda opožarenog područja pronađeno je i tijelo jedne osobe.

Na požarištu su angažirane brojne vatrogasne snage, a u pomoć su stigli i kanaderi. Prema prvim procjenama, požar je zahvatio između 900 i 1000 hektara. Vatrogasci i dalje rade na dogašivanju i kontroli terena.

NEUMORNO NATAPAJU POŽARE FOTO Kanaderi cijeli dan u akciji: Pogledajte kako gase požare diljem Dalmacije
FOTO Kanaderi cijeli dan u akciji: Pogledajte kako gase požare diljem Dalmacije

Ni na Braču situacija nije bila nimalo jednostavna. Veliki požar izbio je kod Pučišća, iznad kuća, a tijekom noći objekti su bili ugroženi. Vatrogasci su ipak uspjeli obraniti naselje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Požar na Ugljanu VIDEO
Požar na Ugljanu | Video: čitatelj/24sata

U jednom trenutku na požarištu je bilo više od stotinu vatrogasaca, uz pomoć protupožarnih zrakoplova.

Fotografije iz Pučišća tako su postale svojevrsni podsjetnik na ono što se često ne vidi iza velikih brojki i izvještaja s požarišta – sate provedene na vrućini i dimu, iscrpljenost i kratke trenutke odmora prije nego što se ponovno krene u borbu s vatrom.

Opožareni Omiš i okolica Opožareni Omiš i okolica Opožareni Omiš i okolica
30
Foto: Zvonimir Barisin

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Omiški vatrogasci: 'Ovo je bilo kao vrata pakla, noćas sigurno nećemo spavati, kreće sanacija'
APOKALIPSA U DALMACIJI

Omiški vatrogasci: 'Ovo je bilo kao vrata pakla, noćas sigurno nećemo spavati, kreće sanacija'

Razmjeri štete utvrđivat će se nakon očevida i obilaska cijelog požarišta, a vatrogasci će danima nadzirati više od 20 kilometara njegova perimetra, istaknuto je u petak na sjednici Stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije
BUKTINJA KOD OMIŠA Zatvorili su magistralu zbog požara: 'Posvuda je pepeo. Strašno je'
STRAVIČNI PRIZORI

BUKTINJA KOD OMIŠA Zatvorili su magistralu zbog požara: 'Posvuda je pepeo. Strašno je'

Nekoliko požara zahvatilo je hrvatsku obalu u četvrtak navečer. Gori u naselju Pogreben kod Primoštena te na predjelu Kovča u Vodičkom zaleđu, kao i na Omiškoj rivijeri te kod Mimica na otoku Braču. Velik požar izbio je i u mjestu Lokva Rogoznica, i to vrlo blizu ceste te je tamo na Jadranskoj magistrali (DC8) zbog požara prekinut promet. - Vozile smo iz Omiša, vraćale smo se kući i doslovno smo prošle kroz požar. Posvuda je bilo pepela i žara, baš katastrofa. Mislim da smo zadnje koje smo prošle, odmah nakon nas su zatvorili cestu - kaže nam čitateljica koja nam je poslala snimke iz Lokve Rogoznice.
NOVE SLIKE UŽASA Spaljeni auti, kuće... sve je nestalo u sekundi!
VATRENA KATASTROFA

NOVE SLIKE UŽASA Spaljeni auti, kuće... sve je nestalo u sekundi!

OMIŠ U katastrofalnom požaru koji je noćas zahvatio omiško područje ozlijeđeno je 19 ljudi, sedmero je životno ugroženo. Izgorjelo je između 900 i 1000 hektara površine, evakuirano je tisuću ljudi, a štetu tek treba procijeniti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026