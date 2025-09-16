FOTO Projekt od 34 milijuna dolazi do kraja: Evo kako će izgledati uređena osječka Luka

Nataša Tramišak, županica Osječko-baranjske županije, s ravnateljicom Lučke uprave Osijek Ivom Horvat, obišla je radove na izgradnji terminala za pretovar rasutih tereta u Luci Osijek. Uključuju izgradnju obalne građevine dužine 240 metara s dva veza, pristupne ceste, željezničkih kolosijeka i kranske staze, usipni koš i uređaje za pretovar, nadstrešnicu i trafostanicu te lučku infrastrukturu.

Foto: Osječko-baranjska županija

Foto: Osječko-baranjska županija

Foto: Osječko-baranjska županija

- Luka Osijek od iznimne je važnosti za gospodarski razvoj cijele Osječko-baranjske županije, ali i za cijeli vodeni put rijeke Drave, i to ne samo Osječko-baranjske, već i Virovitičko-podravske, Koprivničko-križevačke i Varaždinske županije, a Luka održava i brojna pristaništa upravo tim putem. Naravno, nama najveća i najvažnija investicija koja je zasigurno dugo godina očekivana, sada se bliži svome kraju, a to je izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta, upravo ovdje u Luci Osijek, rekla je županica.

Vrijednost projekta veća je od 34,4 milijuna, što govori o veličini same investicije, a sada dolazi do kraja.

Foto: Osječko-baranjska županija

Foto: Osječko-baranjska županija

Foto: Osječko-baranjska županija

- Znamo da je transport robe jedan od najvažnijih preduvjeta za gospodarski uzlet i razvoj cijelog našeg područja. Zadovoljstvo je što Luka Osijek provodi i druge projekte, poput rekonstrukcije i izgradnje južne obale Luke Osijek. To je jedan od većih projekata koji se u ovom trenutku financira sredstvima CEF-a za izradu projektne dokumentacije, a onda se nadamo u sljedećem razdoblju i za ulaganje u samu južnu obalu, dodaje.

Osim toga, rekonstruiraju i uređuju se sva pristaništa, a utjecat će na sliku same Luke Osijek, a očekuje se da će potaknuti i neke druge gospodarske aktivnosti na tom području. Predviđeni rok za završetak radova je kraj ove godine.

Iva Horvat je naglasila kako će izgradnjom terminala Luka Osijek dobiti jednu novu i modernu infrastrukturu koja će biti spremna prihvatiti velike količine rasutih tereta.

- Projekt Republike Hrvatske financira se 85 % iz Europskog kohezijskog fonda, 15 % iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Ukupna vrijednost projekta je 34 milijuna eura, dok je vrijednost radova približno 25 milijuna eura. Ovdje se gradi novi terminal koji će imati 240 metara okomite obale, dakle Luka Osijek će dobiti 2 nova veza za brodove, kao i svu popratnu infrastrukturu. Dakle, gradi se usipni koš, a u sklopu projekta nabavljamo i opremu, kao što su pretovarne trake i liftovi za rasute terete. Izgradit će se otvorena skladišta, nova trafostanica, novi željeznički kolosijeci, nove kranske staze, dakle kompletna infrastruktura. Ono o čemu ćemo promišljati u budućem razdoblju, u suradnji s resornim ministarstvom, ali i drugim dionicima je osiguravanje bolje plovnosti na rijeci Dravi, da brodovi mogu nesmetano dolaziti u luku iz luke, rekla je Horvat.