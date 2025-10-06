Obavijesti

News

Komentari 2
ZAPELI U RASKOPANOJ PRUZI

VIDEO Kaos u Zagrebu: Jedan taksi zapeo među šinama na Branimirovoj, a drugi u Dubravi

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Kaos u Zagrebu: Jedan taksi zapeo među šinama na Branimirovoj, a drugi u Dubravi
6
Foto: Čitatelj 24sata

Dva su taksista zapela na tramvajskim tračnicama usred popodnevne gužve. Jedan je izazvao zastoj na Branimirovoj, blizu Glavnog kolodvora, a drugi blizu okretišta Dubrava

Dvoje taksista, jedan na okretištu Dubrava, drugi na Branimirovoj zapeli su u tramvajskim tračnicama i blokirali promet. Kako doznajemo od glasnogovornika ZET-a, Domagoja Zebe, promet na Maksimirskoj stao je na 10 minuta, te se ponovo normalno prometuje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Zagreb: Autom zapeo u tračnicama 00:18
Zagreb: Autom zapeo u tračnicama | Video: 24sata Video

- U 15.50 sati upao je taksi na Branimirovoj kod Draškovićeve u smjeru zapada. Linije 2,4,6,9 i 13 u tom smjeru prometuju obilazno. Od 16:41 sati zastoj tramvajskog prometa u Branimirovoj riješen. U tijeku normalizacija tramvajskog prometa - rekao nam je Zeba.

Obnova tramvajskih pruga

U ponedjeljak, 6. listopada, započeli su radovi na rekonstrukciji tramvajske pruge u Ulici kneza Branimira, na dionici od Draškovićeve ulice do Trga kralja Tomislava. Nakon zahvata na Ksaveru, Ribnjaku, Jadranskom mostu, u Dubravi i Maksimirskoj cesti, riječ je o nastavku ulaganja u modernizaciju tramvajske infrastrukture, navode iz Grada.

U sklopu rekonstrukcije predviđena je izmjena tračnica i ugradnja novih nivelacijskih ležajnih jastuka s pričvršćenjem, kao i postavljanje pokrovnih armiranobetonskih ploča. Kako otkrivaju iz Grada, time će se omogućiti tiša, sigurnija i udobnija vožnja te smanjiti broj zastoja u prometu.

Foto: Čitatelj 24sata



Ovdje se mogu pratiti i radovi, i posebne regulacije prometa. Radovi su dodani na Google maps i Waze.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO/VIDEO Nevjerojatno! Žena kod Šibenika vozila bez guma, policija: 'Uhitili smo je'
S OTVORENIM PRTLJAŽNIKOM

FOTO/VIDEO Nevjerojatno! Žena kod Šibenika vozila bez guma, policija: 'Uhitili smo je'

Na snimci se vidi koliko je vožnja bila opasna, letjele su iskrice dok se metal vukao po asfaltu. Prizor koji je djelovao kao scena iz filma brzo je dobio svoj epilog...
TRAGEDIJA Tko su planinari iz Kaštela koje je zatrpala lavina: Jedan se uskoro trebao ženiti
TROJE MRTVIH U SLOVENIJI

TRAGEDIJA Tko su planinari iz Kaštela koje je zatrpala lavina: Jedan se uskoro trebao ženiti

Hrvatske i slovenske službe spašavanja pronašla su tijela trojice poginulih. Jedan je iz solinskog naselja Sveti Kajo, dok su druga dvojica mlada braća iz Kaštel Lukšića
STRAVA NA BOHINJU Sva tri hrvatska planinara su mrtva!
UŽASNA TRAGEDIJA

STRAVA NA BOHINJU Sva tri hrvatska planinara su mrtva!

Tijelo jednog planinara pronađeno je u nedjelju popodne, dvojicu su pronašli u jutarnjim satima ponedjeljka.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025