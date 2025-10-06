VIDEO Kaos u Zagrebu: Jedan taksi zapeo među šinama na Branimirovoj, a drugi u Dubravi

Dvoje taksista, jedan na okretištu Dubrava, drugi na Branimirovoj zapeli su u tramvajskim tračnicama i blokirali promet. Kako doznajemo od glasnogovornika ZET-a, Domagoja Zebe, promet na Maksimirskoj stao je na 10 minuta, te se ponovo normalno prometuje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:18 Zagreb: Autom zapeo u tračnicama | Video: 24sata Video

- U 15.50 sati upao je taksi na Branimirovoj kod Draškovićeve u smjeru zapada. Linije 2,4,6,9 i 13 u tom smjeru prometuju obilazno. Od 16:41 sati zastoj tramvajskog prometa u Branimirovoj riješen. U tijeku normalizacija tramvajskog prometa - rekao nam je Zeba.

Obnova tramvajskih pruga

U ponedjeljak, 6. listopada, započeli su radovi na rekonstrukciji tramvajske pruge u Ulici kneza Branimira, na dionici od Draškovićeve ulice do Trga kralja Tomislava. Nakon zahvata na Ksaveru, Ribnjaku, Jadranskom mostu, u Dubravi i Maksimirskoj cesti, riječ je o nastavku ulaganja u modernizaciju tramvajske infrastrukture, navode iz Grada.

U sklopu rekonstrukcije predviđena je izmjena tračnica i ugradnja novih nivelacijskih ležajnih jastuka s pričvršćenjem, kao i postavljanje pokrovnih armiranobetonskih ploča. Kako otkrivaju iz Grada, time će se omogućiti tiša, sigurnija i udobnija vožnja te smanjiti broj zastoja u prometu.

Ovdje se mogu pratiti i radovi, i posebne regulacije prometa. Radovi su dodani na Google maps i Waze.