Obavijesti

News

Komentari 1
PREUSMJERILI LINIJE

FOTO Prometni kolaps na Držićevoj zbog kvara tramvaja

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
FOTO Prometni kolaps na Držićevoj zbog kvara tramvaja
2
Foto: Čitatelj 24sata

Zbog tehničkih poteškoća, linije 3, 5 i 13 prometuju preko Držićeve, Autobusnog i Glavnog kolodvora te Vodnikove na svoje redovne trase - pišu iz ZET-a.

Admiral

Kaos je na Držićevoj od oko 10.50, cijeli tramvajski promet stoji, priča nam čitatelj. Kako su napisali na službenim stranicama ZET-a, radi se o tehničkim poteškoćama, a zastoj je u smjeru Savske ceste.

DOZNAJU 24SATA Sjećate se skandaloznog partija ZET-a, skidanja i tučnjave? 'Pokrenuti su postupci otkaza'
Sjećate se skandaloznog partija ZET-a, skidanja i tučnjave? 'Pokrenuti su postupci otkaza'
Foto: Čitatelj 24sata

- Zastoj tramvajskog prometa u Ulici grada Vukovara, kod Držićeve, u smjeru Savske ceste, zbog tehničkih poteškoća.
Linije 3, 5 i 13 prometuju preko Držićeve, Autobusnog i Glavnog kolodvora te Vodnikove na svoje redovne trase - pišu.

ZET javlja da se od 11.20 sati normalizira promet te da su riješili zastoj.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Thompson se oglasio o dva nelegalna objekta koje mora rušiti. Evo što je objavio
'PRIZNAJEM, POGRIJEŠIO SAM'

Thompson se oglasio o dva nelegalna objekta koje mora rušiti. Evo što je objavio

Državni inspektorat potvrdio, Marko Perković Thompson bespravno gradio u Čavoglavama: 'Ispričavam se svima koje je taj moj montažni objekt ugrozio i svima kojima sam time nanio štetu i duševne boli'
Zelenski otkrio da će se pregovarati o teritorijima
PRATITE NA 24SATA

Zelenski otkrio da će se pregovarati o teritorijima

Ujedinjeni Arapski Emirati danas su domaćin povijesnog sastanka na kojem će po prvi put od početka ruske invazije za isti stol sjesti pregovarači Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država
DOZNAJEMO Thompson ilegalno sagradio objekt u Čavoglavama! Inspekcija naredila da ga sruši
BESPRAVNA GRADNJA

DOZNAJEMO Thompson ilegalno sagradio objekt u Čavoglavama! Inspekcija naredila da ga sruši

Inspektorat je, bez navođenja imena, rekao kako je investitoru naređeno da u roku od 90 dana ukloni bespravno izgrađene građevine

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026