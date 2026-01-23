Zbog tehničkih poteškoća, linije 3, 5 i 13 prometuju preko Držićeve, Autobusnog i Glavnog kolodvora te Vodnikove na svoje redovne trase - pišu iz ZET-a.
PREUSMJERILI LINIJE
FOTO Prometni kolaps na Držićevoj zbog kvara tramvaja
Kaos je na Držićevoj od oko 10.50, cijeli tramvajski promet stoji, priča nam čitatelj. Kako su napisali na službenim stranicama ZET-a, radi se o tehničkim poteškoćama, a zastoj je u smjeru Savske ceste.
- Zastoj tramvajskog prometa u Ulici grada Vukovara, kod Držićeve, u smjeru Savske ceste, zbog tehničkih poteškoća.
Linije 3, 5 i 13 prometuju preko Držićeve, Autobusnog i Glavnog kolodvora te Vodnikove na svoje redovne trase - pišu.
ZET javlja da se od 11.20 sati normalizira promet te da su riješili zastoj.
