FOTO Prometni kolaps na Držićevoj zbog kvara tramvaja

Kaos je na Držićevoj od oko 10.50, cijeli tramvajski promet stoji, priča nam čitatelj. Kako su napisali na službenim stranicama ZET-a, radi se o tehničkim poteškoćama, a zastoj je u smjeru Savske ceste.

Foto: Čitatelj 24sata

- Zastoj tramvajskog prometa u Ulici grada Vukovara, kod Držićeve, u smjeru Savske ceste, zbog tehničkih poteškoća.

Linije 3, 5 i 13 prometuju preko Držićeve, Autobusnog i Glavnog kolodvora te Vodnikove na svoje redovne trase - pišu.

ZET javlja da se od 11.20 sati normalizira promet te da su riješili zastoj.

