Sjećate se skandaloznog partija ZET-a, skidanja i tučnjave? 'Pokrenuti su postupci otkaza'

Luka Safundžić
Sjećate se skandaloznog partija ZET-a, skidanja i tučnjave? 'Pokrenuti su postupci otkaza'
Podsjetimo, incident se dogodio na božićnom domjenku sindikata ZET-a. Jedan član se skidao gol, a kasnije je došlo i do fizičkog obračuna s članovima grupe Joy

Interni postupak utvrđivanja činjenica zbog incidenta za Sindikatu autobusnog, tramvajskog prometa Hrvatska – Zagreb je proveden, potvrdili su nam iz ZET-a. 

- Proveden je interni postupak utvrđivanja činjenica i okolnosti te su pokrenuti postupci otkaza vezani za povredu obveza iz radnog odnosa - rekli su nam. Dodali su i da s obzirom na to da su postupci u tijeku, ne mogu  iznositi detaljnije informacije.

Podsjetimo, božićni domjenak Sindikata ZET-a koji je održan 19. prosinca u Rugvici pretvorio se u potpuni kaos. Jedan uzvanik popeo se na stol, skinuo gol i počeo plesati, a kasnije je sve eskaliralo i s fizičkim sukobom. 

Ranije nam je detalje incidenta ispričao i pretučeni član grupe Joy. 

- Nisu napali bend, napali su mene, njih 20 me cipelarilo jer nisam dao da nam diraju instrumente - rekao nam je. ZET se također ranije ogradio od postupaka pojedinaca do kojih je došlo izvan radnog vremena i to na događaju koji nije organizirao ZET niti je održan u prostorima ZET-a.

VIDEO Pretučeni član grupe Joy za 24sata: 'Njih 20 me cipelarilo na domjenku sindikata ZET-a'
Pretučeni član grupe Joy za 24sata: 'Njih 20 me cipelarilo na domjenku sindikata ZET-a'

- Organizator događaja je  Sindikata autobusnog, tramvajskog prometa Hrvatska - Zagreb, koji je jedan od deset sindikata koji djeluju unutar tvrtke, a riječ je sindikatu koji nije reprezentativan - rekli su nam. 

Dodali su i da najoštrije osuđuju  bilo kakav oblik neprimjerenog i neprihvatljivog ponašanja osoba koje su radnici ZET-a, a koje svojim postupcima štete ugledu i časti poslodavca.

