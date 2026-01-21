Sjećate se skandaloznog partija ZET-a, skidanja i tučnjave? 'Pokrenuti su postupci otkaza'

Interni postupak utvrđivanja činjenica zbog incidenta za Sindikatu autobusnog, tramvajskog prometa Hrvatska – Zagreb je proveden, potvrdili su nam iz ZET-a.

- Proveden je interni postupak utvrđivanja činjenica i okolnosti te su pokrenuti postupci otkaza vezani za povredu obveza iz radnog odnosa - rekli su nam. Dodali su i da s obzirom na to da su postupci u tijeku, ne mogu iznositi detaljnije informacije.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa... 00:47 Domjenak ZET-a | Video: čitatelj/24sata

Podsjetimo, božićni domjenak Sindikata ZET-a koji je održan 19. prosinca u Rugvici pretvorio se u potpuni kaos. Jedan uzvanik popeo se na stol, skinuo gol i počeo plesati, a kasnije je sve eskaliralo i s fizičkim sukobom.

Ranije nam je detalje incidenta ispričao i pretučeni član grupe Joy.

- Nisu napali bend, napali su mene, njih 20 me cipelarilo jer nisam dao da nam diraju instrumente - rekao nam je. ZET se također ranije ogradio od postupaka pojedinaca do kojih je došlo izvan radnog vremena i to na događaju koji nije organizirao ZET niti je održan u prostorima ZET-a.

- Organizator događaja je Sindikata autobusnog, tramvajskog prometa Hrvatska - Zagreb, koji je jedan od deset sindikata koji djeluju unutar tvrtke, a riječ je sindikatu koji nije reprezentativan - rekli su nam.

Dodali su i da najoštrije osuđuju bilo kakav oblik neprimjerenog i neprihvatljivog ponašanja osoba koje su radnici ZET-a, a koje svojim postupcima štete ugledu i časti poslodavca.