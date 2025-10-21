FOTO Prve fotografije najvećeg ratnog broda ikad sagrađenog kako upravo uplovljava u Split!

Najveći ratni brod na svijetu, nosač zrakoplova USS Gerald R. Ford (CVN 78) ponovno ide prema Splitu, a 24sata su prvi dobili ekskluzivne fotografije kako se približava splitskoj luci.

Posjet američkog nosača zrakoplova održava se u sklopu bilateralne vojne suradnje s Oružanim snagama SAD-a. Nosač zrakoplova USS Gerald R. Ford (CVN 78) prvi je put boravio u Republici Hrvatskoj u Splitu u lipnju 2023, objavio je MORH.

Najveći ratni brod ikada sagrađen, USS Gerald R. Ford, uplovio ispred Splita | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Bilo je to 27. lipnja 2023. kad su na američkom nosaču aviona tadašnji ministar obrane Mario Banožić, kojemu sude zbog izazivanja prometne nesreće sa smrtnom posljedicom, i tadašnji načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH admiral Robert Hranj, prisustvovali svečanosti povodom američkog Dana nezavisnosti.

Brod VI. Flote Ratne mornarice Sjedinjenih Američkih Država tad je u službenom posjetu Splitu ostao šest dana.

USS Gerald R. Ford, klasifikacijske oznake CVN-78, prvi je u nizu nove generacije nosača zrakoplova klase Ford. Porinut 2013. godine, nosač je dužine 333 metra, visine je 76 metara te istisnine 100.000 tona. Postiže brzinu od 30 čvorova te ima oko 5000 članova posade.

Kako smo pisali, može nositi do 75 zrakoplova, a pokreću ga dva nuklearna reaktora, što mu omogućuje brzinu plovidbe do 56 kilometara na sat. Može ploviti 20-ak godina bez tankiranja, opremljen je dvopojasnim, najnaprednijim radarom, a vrijedan je 13 milijardi dolara.

Samo za obojiti ga trebalo je 757.082 litre boje i kažu da s tolikom količinom možete 350 puta premazati Bijelu kuću.