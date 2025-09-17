Obavijesti

News

Komentari 19
PUCAO PO DUBRAVI I NOVOM ZAGREBU

Hodao s bombom po Zagrebu, uperio pištolj u policajce! Doma mu našli pravi arsenal oružja

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: 3 min
Hodao s bombom po Zagrebu, uperio pištolj u policajce! Doma mu našli pravi arsenal oružja
7
Foto: PU zagrebačka

Kod osumnjičenika je tijekom postupanja pronađen cijeli niz sumnjivih predmeta i zabranjenih tvari

Zagrebačka policija provela je kriminalističko istraživanje nad 25-godišnjim muškarcem osumnjičenim za niz teških kaznenih djela, među kojima su pucnjava iz vatrenog oružja na stambene objekte, prijetnje policijskim službenicima, nedozvoljeno posjedovanje oružja i eksplozivnih tvari te posjedovanje droge.

7
Foto: mup

Pucnjava u Dubravi

Prema policijskom priopćenju, 25-godišnjak je 24. kolovoza 2025. godine oko 23.15 sati došao na područje Dubrave, gdje je iz vatrenog oružja ispalio tri hica u smjeru prozora stana koji se nalazi na prvom katu stambene zgrade u vlasništvu Grada Zagreba.

PUCNJAVA U AUSTRIJI Strava u Beču: Srbin ubio ženu, teško ozlijedio kćer pa sam sebi presudio?! 'Čuli smo četiri hica'
Strava u Beču: Srbin ubio ženu, teško ozlijedio kćer pa sam sebi presudio?! 'Čuli smo četiri hica'

Stan je u trenutku pucnjave bio prazan, no stakla na prozorima su popucala. Nakon pucnjave, osumnjičeni je pokupio čahure i pobjegao s mjesta događaja. U ovom incidentu, srećom, nitko nije ozlijeđen.

Devet hitaca u kuću u Novom Zagrebu

Nekoliko tjedana kasnije, 10. rujna 2025. oko 2 sata ujutro, osumnjičeni je na području Novog Zagreba došao do kuće u vlasništvu 60-godišnjeg muškarca te iz vatrenog oružja ispalio čak devet hitaca u smjeru pročelja kuće.

Foto: PU zagrebačka

Zrna su probila ulazna vrata i dva prozora na katu, dok su se u tom trenutku u kući nalazili vlasnik i članovi njegove obitelji. Unatoč ozbiljnoj opasnosti, nitko nije ozlijeđen. Počinitelj je i ovoga puta pobjegao s mjesta događaja.

Sukob s policijom i prijetnje službenim osobama

Situacija je dodatno eskalirala 15. rujna na području Medveščaka, kada su policijski službenici pokušali privesti osumnjičenika temeljem prethodnih saznanja o njegovim djelima.

Kada su mu prišli i izdali naredbu da stane i legne na tlo, muškarac se dao u bijeg. Tijekom potjere, iz svoje torbice je izvadio pištolj marke Walther, koji je bio napunjen i spreman za uporabu, te se okrenuo prema trojici policajaca s oružjem u ruci.

Foto: PU zagrebačka

U jednom trenutku, pištolj je spustio prema tlu te ga potom odbacio. Policajci su ga potom svladali uporabom tjelesne snage i sredstava za vezivanje. Tijekom uhićenja, osumnjičeni je policijskim službenicima prijetio smrću.

Pronađeno oružje, eksploziv i droga

Kod osumnjičenika je tijekom postupanja pronađen cijeli niz sumnjivih predmeta i zabranjenih tvari. U njegovoj torbici i ruksaku policija je pronašla jednu ručnu bombu,dva paketića praškaste tvari nalik na kokain (ukupno 1,30 grama), crnu potkapu tzv. “fantomku”, par rukavica i majicu s kapuljačom, više mobitela, kreditne kartice i određeni iznos novca.

Foto: PU zagrebačka

Pretraga kuće na Medveščaku

Sljedećeg dana, 16. rujna, temeljem naloga Županijskog suda u Zagrebu, policija je pretražila kuću na području Medveščaka u kojoj je osumnjičeni neprijavljeno boravio. Kod njega su pronašli jedan pištolj marke Crvena zastava, pištolj marke Češka zbrojovka, revolver marke Smith Wesson, automatsku pušku i poluautomatsku pušku, pet ručnih bombi, dva ručna bacača, više spremnika te veću količinu raznog streljiva te, tri neprobojna prsluka odnosno pancirke.

Foto: PU zagrebačka

25-godišnjak je pod istragom zbog sumnje u počinjenje više kaznenih djela, uključujući oštećenje tuđe stvari, dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnim sredstvom, prijetnju, prisilu prema službenoj osobi, nedozvoljeno posjedovanje oružja i eksplozivnih tvari, te neovlašteno posjedovanje droge.

Protiv njega je podnesena kaznena prijava, a daljnje mjere poduzet će nadležna pravosudna tijela. Istraga je i dalje u tijeku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 19
Otac ubijenog Mihaela L.: 'Još čekam da mi se sin javi. Teško mi je vjerovati da su oni'
UBOJSTVO KRAJ RIBNJAKA

Otac ubijenog Mihaela L.: 'Još čekam da mi se sin javi. Teško mi je vjerovati da su oni'

Policija je upala u kuću strica ubijenog Mihaela L. u Maloj Subotici. Slažu se kockice njegovog ubojstva. Razgovarali smo s njegovim ocem
VIDEO Vidi, ide jednorog! 'U tangama je puzao po nasipu'
NEVJEROJATNA SNIMKA

VIDEO Vidi, ide jednorog! 'U tangama je puzao po nasipu'

Naša čitateljica snimila je neobičnu scenu na zagrebačkom nasipu. Dva muškarca su snimala trećeg muškarca odjevenog u lateks triko s tangama, cipelama u obliku kopita te perikom i konjskom glavom
Čudovišni prizori sa Savskog nasipa: 'Pa to je bio jednorog'
LJUDI MOJI, ŠTO JE OVO?!

Čudovišni prizori sa Savskog nasipa: 'Pa to je bio jednorog'

Dodala je da je snimanje trajalo sat vremena, a da su ostali prolaznici zbunjeno gledali. ​​​​​​​Pod dojmom je ostala satima.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025