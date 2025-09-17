Hodao s bombom po Zagrebu, uperio pištolj u policajce! Doma mu našli pravi arsenal oružja

Zagrebačka policija provela je kriminalističko istraživanje nad 25-godišnjim muškarcem osumnjičenim za niz teških kaznenih djela, među kojima su pucnjava iz vatrenog oružja na stambene objekte, prijetnje policijskim službenicima, nedozvoljeno posjedovanje oružja i eksplozivnih tvari te posjedovanje droge.

Pucnjava u Dubravi

Prema policijskom priopćenju, 25-godišnjak je 24. kolovoza 2025. godine oko 23.15 sati došao na područje Dubrave, gdje je iz vatrenog oružja ispalio tri hica u smjeru prozora stana koji se nalazi na prvom katu stambene zgrade u vlasništvu Grada Zagreba.

Stan je u trenutku pucnjave bio prazan, no stakla na prozorima su popucala. Nakon pucnjave, osumnjičeni je pokupio čahure i pobjegao s mjesta događaja. U ovom incidentu, srećom, nitko nije ozlijeđen.

Devet hitaca u kuću u Novom Zagrebu

Nekoliko tjedana kasnije, 10. rujna 2025. oko 2 sata ujutro, osumnjičeni je na području Novog Zagreba došao do kuće u vlasništvu 60-godišnjeg muškarca te iz vatrenog oružja ispalio čak devet hitaca u smjeru pročelja kuće.

Foto: PU zagrebačka

Zrna su probila ulazna vrata i dva prozora na katu, dok su se u tom trenutku u kući nalazili vlasnik i članovi njegove obitelji. Unatoč ozbiljnoj opasnosti, nitko nije ozlijeđen. Počinitelj je i ovoga puta pobjegao s mjesta događaja.

Sukob s policijom i prijetnje službenim osobama

Situacija je dodatno eskalirala 15. rujna na području Medveščaka, kada su policijski službenici pokušali privesti osumnjičenika temeljem prethodnih saznanja o njegovim djelima.

Kada su mu prišli i izdali naredbu da stane i legne na tlo, muškarac se dao u bijeg. Tijekom potjere, iz svoje torbice je izvadio pištolj marke Walther, koji je bio napunjen i spreman za uporabu, te se okrenuo prema trojici policajaca s oružjem u ruci.

Foto: PU zagrebačka

U jednom trenutku, pištolj je spustio prema tlu te ga potom odbacio. Policajci su ga potom svladali uporabom tjelesne snage i sredstava za vezivanje. Tijekom uhićenja, osumnjičeni je policijskim službenicima prijetio smrću.

Pronađeno oružje, eksploziv i droga

Kod osumnjičenika je tijekom postupanja pronađen cijeli niz sumnjivih predmeta i zabranjenih tvari. U njegovoj torbici i ruksaku policija je pronašla jednu ručnu bombu,dva paketića praškaste tvari nalik na kokain (ukupno 1,30 grama), crnu potkapu tzv. “fantomku”, par rukavica i majicu s kapuljačom, više mobitela, kreditne kartice i određeni iznos novca.

Foto: PU zagrebačka

Pretraga kuće na Medveščaku

Sljedećeg dana, 16. rujna, temeljem naloga Županijskog suda u Zagrebu, policija je pretražila kuću na području Medveščaka u kojoj je osumnjičeni neprijavljeno boravio. Kod njega su pronašli jedan pištolj marke Crvena zastava, pištolj marke Češka zbrojovka, revolver marke Smith Wesson, automatsku pušku i poluautomatsku pušku, pet ručnih bombi, dva ručna bacača, više spremnika te veću količinu raznog streljiva te, tri neprobojna prsluka odnosno pancirke.

Foto: PU zagrebačka

25-godišnjak je pod istragom zbog sumnje u počinjenje više kaznenih djela, uključujući oštećenje tuđe stvari, dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnim sredstvom, prijetnju, prisilu prema službenoj osobi, nedozvoljeno posjedovanje oružja i eksplozivnih tvari, te neovlašteno posjedovanje droge.

Protiv njega je podnesena kaznena prijava, a daljnje mjere poduzet će nadležna pravosudna tijela. Istraga je i dalje u tijeku.