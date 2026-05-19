FOTO Srušio se dio mosta na granici s BiH: Promet u prekidu

Urušio se dio mosta na graničnom prijelazu (GP) Gradiška na bosanskohercegovačkoj strani granice. Zbog oštećenja na mostu između graničnih prijelaza Stara Gradiška (HR) i Gradiška (BiH) prekinut je promet u oba smjera, javlja HAK.

Povećana je gužva na drugim graničnim prijelazima, a zastoji se kreću od 10 do 30 minuta.

Foto: GP Maljevac

Dodaju da je smanjena vidljivost zbog magle u unutrašnjosti. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

Povećana je gustoća prometa vozi se usporeno uz povremene zastoje na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca te između čvorova Zagreb istok i Kosnica u smjeru Bregane. Također se usporeno vozi i na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Sesvete i Zagreb istok u smjeru Zagreba. Na Istarskom ipsilonu (A8) između čvora Matulji i tunela Učka u oba smjera vozi se usporeno.

Zbog prometne nesreće na autocesti A5 između čvorova Đakovo i Sredanci u smjeru BIH, vozi se jednim trakom usporeno.

- Obustavljen je promet na graničnom prijelazu Stara Gradiška na državnoj cesti DC5, zbog oštećenja mosta na području Bosne i Hercegovine - javljaju Hrvatske ceste.

- Sukladno zaprimljenoj informaciji te u koordinaciji s policijom, promet je privremeno zatvoren radi sigurnosti svih sudionika u prometu - priopćili su.

Promet se trenutno odvija obilazno preko graničnog prijelaza Slavonski Brod (DC53). Hrvatske ceste, kako su dodali, u ovom trenutku očekuju službene i detaljnije informacije nadležnih institucija iz Bosne i Hercegovine o vrsti i opsegu oštećenja te mogućnostima ponovnog uspostavljanja prometa. Mole vozače za razumijevanje.