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POMORSKA NESREĆA

FOTO Radman i češki ministar odali počast poginulim Česima u havariji jedrilice kod Splita

Piše Filip Sulimanec,
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FOTO Radman i češki ministar odali počast poginulim Česima u havariji jedrilice kod Splita
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Foto: MVEP
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Na mjestu tragedije, dvojica ministara izrazila su najdublju sućut i solidarnost s obiteljima žrtava

Tijekom službenog posjeta češkog potpredsjednika Vlade i ministra vanjskih poslova Petera Macinke Hrvatskoj, ministar Grlić Radman i njegov češki kolega položili su vijence u more u spomen na četvero čeških državljana koji su izgubili živote u tragičnoj pomorskoj nesreći u Splitskim vratima 14. lipnja.

Na mjestu tragedije, dvojica ministara izrazila su najdublju sućut i solidarnost s obiteljima žrtava.

Foto: MVEP

 - Zajednička komemoracija naglasila je blisko prijateljstvo između Hrvatske i Češke, kao i trajne veze između naših dviju nacija, koje nadilaze političke odnose i institucionalnu suradnju - objavilo je Ministarstvo vanjskih poslova.

Podsjećamo, tragična nesreća se dogodila 14. lipnja 2026. godine, kada su se sudarili brzi putnički katamaran (Krilo Eclipse) sa 118 putnika te unajmljena jedrilica na kojoj se nalazilo osam čeških državljana.

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Nakon udara katamarana, jedrilica je ubrzo potonula na dubinu od pedesetak metara, a četiri Čeha su izgubila život.

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