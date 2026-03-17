FOTO Radnica aerodroma kupila nove grudi i Rolex: Bandi pomogla prošvercati milijune funti

Emma Rauf (33) godinama je zloupotrebljavala svoj položaj na check-inu u mančesterskoj zračnoj luci kako bi pomogla organiziranoj bandi prokrijumčariti milijune funti u Dubai. Tužiteljstvo na sudu u Boltonu izravno tereti Rauf da je namjerno ignorirala višak prtljage kuririma koji su u koferima skrivali između 14 i 30 milijuna funti prljavog novca.

Foto: Facebook

Tužitelj Bill Baker KC razotkrio je pred porotom njezinu ulogu u ozbiljnom organiziranom kriminalu. Rauf je redovito propuštala svoje suoptuženike s čak pet kofera bez ikakve naplate, a kada nije bila u smjeni, nagovarala je kolege da rade isto. Zauzvrat je uzimala masne provizije kojima je financirala ekstremno luksuzan život, piše The Sun.

Foto: The Sun

Istražitelji su u njezinom telefonu pronašli snimke na kojima Rauf obitelji pokazuje Rolex, dijamantni prsten i Valentino cipele dok sjedi u Bentleyju. Poruke također otkrivaju da je novcem od kriminala platila estetsku operaciju grudi. U samo pet mjeseci, Rauf je čak osam puta letjela u Dubai kako bi uživala u plodovima suradnje s krijumčarima.

Dok su njezin brat Ben Royle i suradnik Sheikh Jobe već priznali pranje novca, mozak cijele operacije pobjegao je u Dubai. On je ranije prijetio suradnicima ubojstvom zbog gubitka 500.000 funti, nakon čega su nepoznati napadači pucali na obiteljsku kuću Emme Rauf.

Foto: The Sun

Iako je policija dokumentirala njezinu naglu transformaciju u bogatašicu, Rauf i dalje negira krivnju. Suđenje se nastavlja dok sud prikuplja nove dokaze o ovom golemom lancu pranja novca.