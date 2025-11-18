Obavijesti

PUTOVALA ZA MADRID

Hrvatska državljanka švercala drogu iz Kolumbije: U koferima su našli 6 kilograma kokaina!

Žena, čiji identitet nije otkriven, bila je u subotu na aerodromu Alfonso Bonilla Aragón, koji se nalazi između gradova Palmire i Calija

Hrvatska državljanka uhićena je u zračnoj luci u Kolumbiji jer je u njenoj prtljazi pronađeno 6,5 kilograma kokain hidroklorida prije nego je ušla u avion za Madrid, izvijestile su kolumbijske novine El Paiis pozivajući se na policijske dužnosnike.

Žena, čiji identitet nije otkriven, bila je u subotu na aerodromu Alfonso Bonilla Aragón, koji se nalazi između gradova Palmire i Calija.

Droga je otkrivena prilikom rutinskog inspekcijskog postupka, koji se provodi u zračnom terminalu u cilju borbe protiv narkotika.

Policajci su uočili jedan od kofera koji je bio registriran za prijevoz u spremištu zrakoplova, a koji je "čekirala" strana državljanka. Premda nije jasno što ih je potaknulo na sumnju, proveli su detaljniji pregled.

- Nakon otvaranja kofera, otkriveno je da se u njemu, među nekoliko odjevnih predmeta, nalazilo 6,5 kilograma kokain hidroklorida - navele su novine.

Tvar, čija vrijednost na međunarodnom tržištu iznosi oko 250.000 dolara, predstavljala je oko 16.000 doza koje su, prema vlastima, mogle završiti u distribucijskim mrežama u Europi.

Policija je istaknula da je testiranje bilo moguće zahvaljujući kombinaciji tehnika inspekcije, korištenju specijalizirane opreme i podršci obučenih pasa za otkrivanje ilegalnih tvari.

Kolumbija je jedna od južnoameričkih zemalja gdje se proizvodi kokain od tamošnje biljke koke.

- Želimo istaknuti učinkovit rad naše policije za borbu protiv narkotika, koja je profesionalno uspjela spriječiti izlazak ove tvari iz zemlje - izjavio je lokalni dužnosnik Carlos Antonio Ardila Rocha. 

- To pokazuje da u Palmiri surađujemo s nacionalnim i zračnim vlastima kako bismo zaustavili proces trgovine drogom i jamčili mir građana - dodao je.

Zapovjednik aerodromske stanice za borbu protiv narkotika Santiago Vásquez izjavio je da će se "uhićena osoba suočiti s optužbama za trgovinu, proizvodnju ili posjedovanje droge“.

