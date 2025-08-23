FOTO Range Roverom blokirala promet u Zagrebu pa napala vozača ZET-a?! 'Pao je na pod'

Obavijesti

DRAMA U CENTRU

Foto: Čitatelj 24sata

Kontaktirali smo zagrebačku policiju, potvrdili su nam da su zaprimili dojavu no dolaskom na mjesto događaja nisu nikog zatekli

Bezobrazna vozačica nepropisno je parkirala na Kvatriću, ablokirala tramvajski promet, a kad je izašla iz auta, još je izudarala vozača ZET-a koji joj je prigovorio - ispričao nam je čitatelj koji je u subotu poslijepodne svjedočio sukobu u Zagrebu

Foto: Čitatelj 24sata

- Prvo sam prolazio u trenutku kad je parkirala svoj auto na nogostup, upozorio sam je da je to pješački nogostup a ne parking, nakon čega se zaprijetila da će me razbiti. Nakon toga sam izvukao telefon da je prijavim policiji, ona me gurnula, opsovala i otišla u ljekarnu. Odmaknuo sam se i fotkao iz daljine kad se zaustavio tramvaj koji nije mogao proći - prepričava dramu naš čitatelj. Kako kaže, tad je iz tramvaja izašao vozač.

- Nakon par minuta se vratila i ušla u auto, vozač joj je pokucao i počeo joj objašnjavati kako i zašto se to ne radi, na što je žena izašla i gurnula ga tom snagom da je pao na pod. Mislim da ga je na podu opalila još i nogom što se vidi i na fotki koju sam vam poslao - ispričao je.

Foto: Čitatelj 24sata

Kontaktirali smo zagrebačku policiju, potvrdili su nam da su zaprimili dojavu no dolaskom na mjesto događaja nisu nikog zatekli.

Foto: Čitatelj 24sata

Upit smo poslali i ZET-u, te ćemo odgovor objaviti čim ga zaprimimo.

