FOTO Range Roverom blokirala promet u Zagrebu pa napala vozača ZET-a?! 'Pao je na pod'

Bezobrazna vozačica nepropisno je parkirala na Kvatriću, ablokirala tramvajski promet, a kad je izašla iz auta, još je izudarala vozača ZET-a koji joj je prigovorio - ispričao nam je čitatelj koji je u subotu poslijepodne svjedočio sukobu u Zagrebu.

Foto: Čitatelj 24sata

- Prvo sam prolazio u trenutku kad je parkirala svoj auto na nogostup, upozorio sam je da je to pješački nogostup a ne parking, nakon čega se zaprijetila da će me razbiti. Nakon toga sam izvukao telefon da je prijavim policiji, ona me gurnula, opsovala i otišla u ljekarnu. Odmaknuo sam se i fotkao iz daljine kad se zaustavio tramvaj koji nije mogao proći - prepričava dramu naš čitatelj. Kako kaže, tad je iz tramvaja izašao vozač.

- Nakon par minuta se vratila i ušla u auto, vozač joj je pokucao i počeo joj objašnjavati kako i zašto se to ne radi, na što je žena izašla i gurnula ga tom snagom da je pao na pod. Mislim da ga je na podu opalila još i nogom što se vidi i na fotki koju sam vam poslao - ispričao je.

Foto: Čitatelj 24sata

Kontaktirali smo zagrebačku policiju, potvrdili su nam da su zaprimili dojavu no dolaskom na mjesto događaja nisu nikog zatekli.

Foto: Čitatelj 24sata

Upit smo poslali i ZET-u, te ćemo odgovor objaviti čim ga zaprimimo.