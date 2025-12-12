FOTO Redovi ispred HNB-a: Evo do kada možete zamijeniti svoje zalihe kovanica kuna u eure

Ostalo je još malo vremena za mijenjanje kovanica kune u eure. U HNB-u kovanice kuna mogu se zamijeniti do 31. prosinca ove godine i nakon tog datuma kovanice postaju trajno nevažeće te ih više neće biti moguće zamijeniti za eure. Shodno tome, redovi ispred Hrvatske narodne banke sve su duži. Građani su i danas pohrlili razmijeniti svoje zalihe kovanica u eure.

Zaključno s 8. prosinca 2025. ukupno je trezorirano 470,64 milijuna komada novčanica i 826,02 milijuna komada kovanica, dok se u optjecaju još uvijek nalazi 74,33 milijuna komada novčanica kuna te 2,17 milijarde komada kovanica. Odnosno, u optjecaju se još uvijek nalazi 3,06 milijarde kuna u novčanicama i 1,16 milijarda kuna u kovanicama.

Foto: Snježana Krnetić/24sata

- U usporedbi sa stanjem kovanica kune u optjecaju i pričuvama HNB-a na dan 31. srpnja 2022., zadnji dan mjeseca u kojem je donesena odluka o uvođenju eura u Republici Hrvatskoj, trezorirano je 27,6% komada kovanica, odnosno vrijednosno 43,7%. Taj postotak je u skladu s iskustvima drugih članica europodručja, gdje je povratak varirao između 23% i gotovo 50%, kao i s očekivanjima HNB-a budući da je Republika Hrvatska turistička zemlja i što se kune nalaze po čitavom svijetu. Jedan od nezanemarivih razloga zadržavanja kune je i sentiment pa će i mnogi naši građani dio gotovog novca kune ostaviti nezamijenjeno - navode iz HNB-a.

Foto: Snježana Krnetić/24sata

Nakon povlačenja kovanica kune, povučene kovanice se provjeravaju na autentičnost te čuvaju u vojarni Croatia do trenutka kada će prodati kao sekundarna sirovina. Za razliku od kovanica kune, novčanice kune se pohranjuju u trezorima Hrvatske narodne banke te se obrađuju na sustavima za obradu novčanica, gdje se provjerava njihova autentičnost te ako su autentične automatski se uništavaju rezanjem, uz evidentiranje svakog izrezanog primjerka. Tako izrezane novčanice zbrinjavaju se ekološkim postupkom oporabe, i to recikliranjem.





- Pored zamjene kune za euro, na svojoj blagajni, HNB radi i zamjenu oštećenoga gotovog novca eura. U nastavku dajemo pregled prosječnog broja dnevnih transakcija tijekom ove godine - dodaju iz HNB-a.