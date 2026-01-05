FOTO Rusi gađali Kijev i okolicu, najmanje dvoje ljudi je ubijeno

Rusija je tijekom noći 5. siječnja napala Kijev i istoimenu regiju nizom bespilotnih letjelica, pri čemu je, prema navodima lokalnih vlasti, poginula jedna osoba u Kijevu i još jedna u Kijevskoj oblasti. U napadu je oštećen privatni medicinski centar u kijevskoj četvrti Obolonski, a prema podacima Državne službe za izvanredne situacije, najmanje tri osobe su ozlijeđene. U trenutku napada u medicinskom centru nalazilo se oko 70 ljudi.

Od 26 pacijenata koji su se nalazili u pogođenom medicinskom centru, njih 16 je prebačeno u gradske bolnice u prijestolnici, izvijestio je ujutro 5. siječnja gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko. Dodao je kako su dvije ozlijeđene osobe hospitalizirane u teškom stanju.

Na mjesto događaja pozvane su hitne službe, a napori za evakuaciju su u tijeku, izjavio je Kirilo Fesik, načelnik uprave Obolonskog okruga.

U Kijevskoj oblasti oštećeno je najmanje sedam kuća i jedna višestambena zgrada, kao i garaže, nekoliko automobila i skladišta.

Grad Slavutič, smješten oko 140 kilometara sjeverno od Kijeva, zabilježio je prekide u opskrbi električnom energijom, izjavio je guverner Kijevske oblasti Mikola Kalašnik, dodajući kako opskrba vodom i centralno grijanje nisu pogođeni.

U međuvremenu, eksplozije su prijavljene i u Černihivu te Zaporožju.