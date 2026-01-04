Obavijesti

TRUMP 'FRUSTRIRAN'

Sastanak u Kijevu: Dok se priča o miru, napadi ne jenjavaju

Piše Jasmina Sarić Čedić,
Sastanak u Kijevu: Dok se priča o miru, napadi ne jenjavaju

Trump je izjavio da je frustriran ruskim predsjednikom Putinom...

Dok se čekaju rezultati kijevskog sastanka predsjednika Volodimira Zelenskog s 15 inozemnih savjetnika za nacionalnu sigurnost, američki predsjednik Donald Trump u subotu je izjavio da je frustriran ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom zbog nastavka rata u Ukrajini. Ponovio je da je u početku vjerovao kako će okončanje rata biti lako.

- Nisam oduševljen Putinom. Ubija previše ljudi - rekao je Trump novinarima u svom odmaralištu Mar-a-Lago u Palm Beachu na Floridi tijekom konferencije za novinare.

Kako smo već spomenuli, savjetnici za nacionalnu sigurnost iz 15 zemalja sastali su se u subotu u Kijevu da bi razgovarali o diplomatskim naporima za okončanje rata u Ukrajini, a predsjednik Zelenski nada se da će biti napretka u vezi sa sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu.

Ujedno, Zelenski je u subotu predložio ministra obrane Denisa Šmihala za ministra energetike i prvog zamjenika premijera. Pozvao je ukrajinske zastupnike da podrže Šmihala, bivšeg premijera, kao novog ministra energetike, rekavši da je njegovo iskustvo ključno za osiguranje stabilnosti u elektroenergetskom sektoru usred sve intenzivnijih ruskih napada.

- Ključno je da nakon svakog ruskog napada možemo brzo obnoviti ono što je uništeno i da rast ukrajinskog energetskog sektora ostane stabilan i dovoljan da zadovolji potrebe zemlje - rekao je Zelenski, objavljujući na Telegramu fotografiju sastanka sa Šmihalom u predsjedničkom uredu.

Rusija je od početka rata, prije gotovo četiri godine, uzastopno zimi napadala ukrajinski energetski sektor dronovima i raketama. Posljednjih mjeseci Moskva je ponovno pojačala napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu, što izaziva dugotrajne nestanke struje diljem zemlje tijekom kritičnih zimskih mjeseci.

U međuvremenu, dok se razgovara o miru, rat ne jenjava. Muškarac je poginuo, a žena i četverogodišnje dijete teško su ozlijeđeni u napadu ukrajinskog drona na vozilo u zapadnoj ruskoj pograničnoj regiji Belgorodu, rekao je ruski guverner Vječeslav Gladkov u nedjelju. Dodao je da su dvoje ozlijeđenih hospitalizirani u teškom stanju. Vatrogasci su ugasili požar koji je zahvatio automobil nakon napada. Reuters nije mogao neovisno provjeriti izvješće. Odvojeno, rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je u nedjelju ujutro oborilo 42 ukrajinska drona, uz 90 koje je oborilo tijekom noći, uključujući tri drona koja su bila usmjerena prema Moskvi. 

