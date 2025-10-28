FOTO SDP-ovci u Saboru dijelili slike iz Jasenovca: 'Okrugli stol organiziran je po poslovniku'

U Hrvatskom saboru danas se, u organizaciji Kluba zastupnika Dom i nacionalno okupljanje te Hrvatskih suverenista, održava okrugli stol pod nazivom 'Znanstveni pristup istraživanju žrtava Jasenovca'.

Na skupu sudjeluju Igor Vukić, diplomirani politolog i autor triju knjiga o Jasenovcu, Nikola Banić, znanstvenik i istraživač, Slobodan Prosperov Novak, povjesničar književnosti, te saborski zastupnik Krešimir Čabaj, koji je ujedno moderator rasprave.

Prije početka okruglog stola, nekoliko zastupnika SDP-a sudionicima je podijelilo slike iz logora Jasenovac.

- Oni koji pokušavaju iskrivljavati istinu o Jasenovcu ne vode raspravu o prošlosti, nego kampanju protiv istine. To nije znanost, to je opasna politika koja opravdava zlo. SDP će u saborsku proceduru uputiti izmjene zakona kojima će se zabraniti dvostruko tumačenje pozdrava 'Za dom spremni' - simbola režima koji je ubijao vlastite građane - stoji između ostalog na papirima kojeg su SDP-ovci podijelili.

Inače, u trenutku kada je počinjao Okrugli stol u Jasenovcu delegacija SDP-a položila je vijenac u Jasenovcu, u spomen na sve žrtve ustaškog režima. U izaslanstvu uz predsjednika stranke Sinišu Hajdaša Dončića bili su saborske zastupnice i zastupnici Mišel Jakšić, Ivana Marković, Maria Blažina, Mario Milinković, Ivana Ribarić Majanović, te Nevenka Končar, preživjela logorašica.

Polaganjem vijenca u Spomen-području Jasenovac delegacija SDP-a, kažu, još jednom potvrđuje svoj jasan i nedvosmislen stav da povijesne činjenice nisu stvar interpretacije i da se zločini ne mogu prikazivati kao nesporazumi povijesti. Dodaju i da oni koji danas pokušavaju iskriviti povijesne činjenice o Jasenovcu ne vode raspravu o povijesti, oni vode kampanju protiv istine.

Na početku današnje sjednice Sabora, predsjednik Gordan Jandroković naglasio je kako je sve što će biti izrečeno na okruglom stolu isključiva odgovornost klubova zastupnika koji ga organiziraju.

Na te je riječi reagirao saborski zastupnik Igor Peternel, istaknuvši da organizatori okruglog stola postupaju u skladu s pravilima Sabora.

- Ne može biti nama na dušu, mi smo predstavnici naroda jednako kao i predsjednik Sabora i oni koji se bune. Okrugli stol organiziran je u skladu s poslovnikom, to je parlamentarna stvar. Izrečeno će biti ono što kažu ljudi koji se time bave i koji objavljuju knjige - rekao je Peternel, dodajući kako u tome ne vidi problem.