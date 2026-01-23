FOTO Senj kreće u uređenje Trga Cimiter, evo kako će izgledati

Senj kreće u uređenje Trga Cimiter, jednog od najvrjednijih i povijesno najznačajnijih prostora u staroj gradskoj jezgri, ugovoreni radovi vrijedni su oko pola milijuna eura, a rok za njihovo izvođenje je četiri mjeseca.

Projektom je predviđena cjelovita obnova trga uz minimalne arhitektonske intervencije, s ciljem očuvanja autentičnosti prostora i sprječavanja njegove daljnje devastacije.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Popločenje trga izvest će se ponovnom uporabom postojećeg kamenog materijala u najvećoj mogućoj mjeri, dok će se za preostale dijelove, sukladno projektu, koristiti novi kamen i drugi primjereni materijali. Uz već postojeće kandelabre, novo uređenje uključuje i ambijentalnu rasvjetu te novo osvjetljenje zvonika i pročelja senjske katedrale.

Trg Cimiter povezuje niz iznimno vrijednih kulturno-povijesnih objekata: romaničko-gotičko-baroknu senjsku katedralu, renesansnu kuću Živković iz 1487. godine te gotičko-renesansnu palaču Vukasović, u čijem se dijelu nalazi Gradski muzej Senj. S južne strane trga smještena je zgrada Sakralne baštine s rezidencijom biskupa, bogatom knjižnicom te vrijednim arhivom Kaptola i Senjske biskupije.

S trga je omogućen i ulaz u kriptu iz 18. stoljeća ispod katedrale. Za trajanja radova djelomično će biti ograničeno kretanje na području Trga Cimiter, no jasno će biti označena područja na kojima će se moći sigurno kretati. Rok izvođenja radova iznosi četiri mjeseca, a njihova ugovorena vrijednost je 512.472 eura s PDV-om. Uređenje trga javnim je natječajem povjereno obrtu Arija iz Senja, dok je projektno rješenje izradio Arhitektonski ured Fraktal Studio iz Zagreba, objavio je Grad Senj.