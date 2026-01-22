FOTO Snažna eksplozija u BiH: Garaža se urušila do temelja, izgorio auto, popucali prozori

Sat vremena iza ponoći u četvrtak ujutro jaka eksplozija uznemirila je mještane Dervente, malog grada na sjeveru Bosne i Hercegovine, oko 25 kilometara od granice s Republikom Hrvatskom. U eksploziji koja je snažno odjeknula u mjestu Drijen srušen je jedan objekt.

U prvoj informaciji je navedeno da se najvjerojatnije ona dogodila u garaži na imanju vlasnika R.M., koja je srušena do temelja i u kojoj je izgorio automobil, dok su velika oštećenja i na pomoćnom objektu i obližnjoj kući, na kojoj su popucali prozori i crijepovi, piše Derventacafe.com.

Za sada nema informacija o ozlijeđenima niti da li je u eksploziji netko nastradao. Odmah po dojavi na teren su izašli pripadnici Teritorijalne-vatrogasne jedinice Derventa i policajci Policijske stanice Derventa koji još uvijek obavljaju očevid, nakon kojeg će se znati zbog čega je došlo do eksplozije.