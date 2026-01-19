17 milijuna ljudi dobilo hitne priručnike: Ako čujete eksploziju, bacite se na tlo!

Poljska jako dobro zna što znači ekspanzionizam. Modus vivendi iz 1939. između nacista i komunista duboko je utkan u nacionalnu traumu. Zato ni ne čudi da su jedna od rijetkih članica NATO-a koja snažno ulaže u obranu kako im se ne bi ponovio Ribbentrop-Molotov sporazum. Tko ne pamti iznova proživljava, tako je Poljska podijelila 17 milijuna priručnika za hitne situacije, piše Fenix Magazin.

Priručnici tako prvo idu u istočna pogranična područja uz Rusiju, Bjelorusiju i Ukrajinu, gdje je strah najveći i najrealniji, zbog napada Rusije na Ukrajinu. Na 52 stranice smjestili su i savjete o postupanju u slučaju prirodnih katastrofa i nestanka električne energije. Pruža i praktične savjete o zaštiti u slučaju rata. Primjerice, naveli su što bi ljudi trebali nositi u ruksaku za evakuaciju.

Između ostalog, daje savjete što učiniti u slučaju eksplozije. 'Ako čujete eksploziju vani, spustite se na tlo – idealno u jarak ili udubinu i zaštitite glavu', navodi se, a u slučaju nuklearne prijetnje piše da treba 'zatvoriti prozore, ventilacijske otvore i zaklopke peći i kamina, te isključite klima uređaj.'

Ministar unutarnjih poslova Marcin Kierwiński na predstavljanju priručnika istaknuo je kako je ovo bilo potrebno.

- Svaki Poljak ima dužnost braniti domovinu, ali domovina također ima dužnost osigurati infrastrukturu za zaštitu svakog Poljaka - rekao je ministar.