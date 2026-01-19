Obavijesti

News

Komentari 0
PRIPREMA ZA RAT

17 milijuna ljudi dobilo hitne priručnike: Ako čujete eksploziju, bacite se na tlo!

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
17 milijuna ljudi dobilo hitne priručnike: Ako čujete eksploziju, bacite se na tlo!
Foto: Poljska vlada

Priručnici tako prvo idu u istočna pogranična područja uz Rusiju, Bjelorusiju i Ukrajinu, gdje je strah najveći i najrealniji, zbog napada Rusije na Ukrajinu. Na 52 stranice smjestili su i savjete o postupanju u slučaju prirodnih katastrofa i nestanka električne energije. Pruža i praktične savjete o zaštiti u slučaju rata

Admiral

Poljska jako dobro zna što znači ekspanzionizam. Modus vivendi iz 1939. između nacista i komunista duboko je utkan u nacionalnu traumu. Zato ni ne čudi da su jedna od rijetkih članica NATO-a koja snažno ulaže u obranu kako im se ne bi ponovio Ribbentrop-Molotov sporazum. Tko ne pamti iznova proživljava, tako je Poljska podijelila 17 milijuna priručnika za hitne situacije, piše Fenix Magazin.

Priručnici tako prvo idu u istočna pogranična područja uz Rusiju, Bjelorusiju i Ukrajinu, gdje je strah najveći i najrealniji, zbog napada Rusije na Ukrajinu. Na 52 stranice smjestili su i savjete o postupanju u slučaju prirodnih katastrofa i nestanka električne energije. Pruža i praktične savjete o zaštiti u slučaju rata. Primjerice, naveli su što bi ljudi trebali nositi u ruksaku za evakuaciju. 

SULUDA PRIJETNJA Ruski politolog: Gađat ćemo Njemačku i UK nuklearnim oružjem ako se rat nastavi
Ruski politolog: Gađat ćemo Njemačku i UK nuklearnim oružjem ako se rat nastavi

Između ostalog, daje savjete što učiniti u slučaju eksplozije. 'Ako čujete eksploziju vani, spustite se na tlo – idealno u jarak ili udubinu i zaštitite glavu', navodi se, a u slučaju nuklearne prijetnje piše da treba 'zatvoriti prozore, ventilacijske otvore i zaklopke peći i kamina, te isključite klima uređaj.'

Ministar unutarnjih poslova Marcin Kierwiński na predstavljanju priručnika istaknuo je kako je ovo bilo potrebno. 

 - Svaki Poljak ima dužnost braniti domovinu, ali domovina također ima dužnost osigurati infrastrukturu za zaštitu svakog Poljaka - rekao je ministar. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Nastavak suđenja Mamićima: Stiže čovjek koji je sve priznao! Zdravko tražio da se sve snima?
ZANIMLJIVO SVJEDOČENJE

Nastavak suđenja Mamićima: Stiže čovjek koji je sve priznao! Zdravko tražio da se sve snima?

Zdravku i Zoranu te Damiru Vrbanoviću na Županijskom sudu u Osijeku traje suđenje za izvlačenje novca iz Dinama...
Mađari i Rusi su se dogovorili, MOL preuzima Naftnu industriju Srbije! Oglasila se ministrica...
'NA ZAHTJEV AMERIKANACA'

Mađari i Rusi su se dogovorili, MOL preuzima Naftnu industriju Srbije! Oglasila se ministrica...

Ministrica Đedović Handanović navela je i kako je to bio zahtjev američke administracije i kao takav će im biti upućen na odlučivanje.
Prizori strave u Španjolskoj: U sudaru vlakova poginulo više od 39 ljudi. 'Noć duboke tuge'
SUDAR BRZIH VLAKOVA

Prizori strave u Španjolskoj: U sudaru vlakova poginulo više od 39 ljudi. 'Noć duboke tuge'

Najmanje 39 ljudi je poginulo, a više od 150 je teško ozlijeđenih u nedjelju na jugu Španjolske, kad je došlo do iskakanja vagona i sudara dva brza vlaka u blizini Adamuza u Andaluziji

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026