PADAT ĆE DANIMA

FOTO Snijeg i dalje pada, ovako jutros izgledaju ceste kroz Liku. DHMZ izdao niz upozorenja

Piše Ivan Hruškovec,
FOTO Snijeg i dalje pada, ovako jutros izgledaju ceste kroz Liku. DHMZ izdao niz upozorenja
Foto: HAK

Na kopnu u većini krajeva pada susnježica i snijeg koji stvara novi snježni pokrivač. Najviše snijega očekuje se u Gorskoj i istočnoj Hrvatskoj,

Hrvatsku je zahvatila prava zimska promjena vremena. Pretežno je oblačno uz oborine, a na kopnu u većini krajeva pada susnježica i snijeg koji stvara novi snježni pokrivač. Najviše snijega očekuje se u Gorskoj i istočnoj Hrvatskoj, dok na Jadranu mjestimice pada kiša, a u Dalmaciji i obilni pljuskovi praćeni grmljavinom.

Najmanje oborine zabilježene su na sjevernom Jadranu i na sjeverozapadu zemlje. Vjetar je slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, dok na Jadranu puše umjerena do jaka bura. Podno Velebita bura ima i olujne udare, a na jugu zemlje puše jak južni i jugozapadni vjetar.

Temperature su zimske – na kopnu se kreću uglavnom između -2 i 2 °C, na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana od 5 do 10 °C, dok su u Dalmaciji između 11 i 15 °C.

Gdje je napadalo najviše snijega?

Prema podacima mjernih postaja, najviši snježni pokrivač izmjeren je na:

  • RC Puntijarka – 22 cm (1 cm novog snijega)
  • Zavižan – 19 cm
  • Gospić – 6 cm novog snijega
  • Osijek-aerodrom – 8 cm
  • RC Bilogora i Brestovac – 8 cm
  • Valpovo-Tiborjanci – 7 cm
  • Đakovo – 7 cm

Snijeg je pao i u nizu nizinskih gradova, uključujući Varaždin, Bjelovar, Ilok, Daruvar i Ogulin, dok je u dijelovima Slavonije i središnje Hrvatske zabilježen novi snježni pokrivač.

Foto: HAK

Hrvatski autoklub upozorava da su kolnici mokri i skliski u većem dijelu zemlje. Snijeg mjestimice pada u Lici, Gorskom kotaru, središnjoj Hrvatskoj i Slavoniji, a zbog niskih temperatura moguća je poledica.

Zbog jakog vjetra u priobalju uvedena su ograničenja prometa za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali (DC8). Također, zbog zimskih uvjeta zabranjen je promet za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, kao i za vozila bez zimske opreme na pojedinim cestama u Lici.

Vozače se poziva da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, drže sigurnosni razmak i da ne kreću na put bez odgovarajuće zimske opreme.

Snijega će biti i sutra

U ponedjeljak će biti oblačno. U nizinskoj i Gorskoj Hrvatskoj i dalje se očekuje snijeg te stvaranje novog snježnog pokrivača. Na Jadranu će padati kiša, a u Dalmaciji lokalno obilni pljuskovi uz mogućnost grmljavine. U planinskim područjima kiša se može smrzavati na tlu.

Vjetar će na kopnu biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, dok će na Jadranu puhati umjerena i jaka bura, osobito podno Velebita gdje su mogući olujni udari. Na jugu zemlje i dalje će puhati južni i jugozapadni vjetar, a ponegdje uz obalu i jugo.

Temperature će se spuštati do -4 °C u unutrašnjosti, na sjevernom Jadranu od 2 do 7 °C, dok će u Dalmaciji ostati toplije, između 10 i 15 °C.

