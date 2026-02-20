FOTO Snijeg stvara probleme u okolici Zagreba: Vozač izletio na Staroj zagorskoj, gužve su

Snijeg od ranog jutra u petak stvara probleme u okolici Zagreba i Gorskom kotaru. Prometna nesreća s materijalnom štetom dogodila se na Staroj zagorskoj oko 6.30, a nastala je samo materijalna šteta, potvrdila nam je zagrebačka policija.

Foto: Policija zaustavlja Krapinsko-zagorska županija

- Stara zagorska prometna - kod Pojatnoga gužva se stvara poprilična... zaobilazite - napisali su u objavi na Facebook stranici Policija zaustavlja Krapinsko-zagorska županija.

Foto: Policija zaustavlja Krapinsko-zagorska županija

Također, vozači javljaju ranije i za probleme na cesti Bedekovčina - Donja Stubica, navodeći da nisu prošle ralice. Vozači nisu mogli uz brijeg te su se okretali nazad, napisali su u drugoj objavi.

Hrvatsku danas očekuje nagla promjena vremena s obilježjima prave zime. Prema najnovijoj prognozi, kopneni dijelovi zemlje bit će pretežno oblačni uz kišu koja će postupno prelaziti u susnježicu i snijeg, osobito na sjeveru unutrašnjosti i u gorju gdje se očekuje stvaranje snježnog pokrivača. U Zagrebu i okolici kiša će već tijekom jutra prelaziti u snijeg, a snježni pokrivač najprije će se formirati u višim predjelima.